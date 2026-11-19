Riconquistata la vetta solitaria della Serie C Unica di basket maschile, la Ferrini Pisano Arredamenti torna tra le mura amiche del PalaSant'Elena per consolidare il proprio primato. Sabato alle 19 la formazione di coach Nicola Elia riceverà la visita del Camping La Salina Calasetta di Simone Frisolone, rinfrancato dalla netta vittoria nell'ultimo turno contro la Dinamo Academy e dal ritorno dell'esterno Ranucci, tra i protagonisti della scorsa stagione.

L'ottava giornata d'andata si aprirà però alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove andrà in scena il derby tra Sant'Orsola e Dinamo Academy. I padroni di casa, secondi a due lunghezze dalla vetta, cercheranno un successo per restare in scia alla capolista.

Alle 18 impegno esterno insidioso per l'Olimpia Cagliari di Roberto Zucca, seconda in classifica insieme a Nuoro e Sant'Orsola. I "Pumas" saranno di scena sul campo del Cmb Porto Torres, neopromossa alla ricerca di punti preziosi per la corsa alla salvezza.

Alle 20 il programma del sabato si chiuderà ancora al PalaSimula, con il derby sassarese tra Fisiokons Aurea e Sef Torres.

Due le sfide domenicali: alle 18 la Pallacanestro Nuoro di Giampaolo Mazzoleni sarà impegnata a Sa Duchessa contro il Cus Cagliari, reduce da un'importante vittoria in chiave salvezza contro Carbonia. I barbaricini, scivolati a due punti dalla vetta dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Ferrini, devono evitare ulteriori passi falsi.

Alle 18.30, infine, la Scuola Basket Carbonia di Angelo Ursillo sarà di scena in casa dell'Antonianum Quartu, fanalino di coda con due punti.

Classifica: Ferrini Pisano Arredamenti 12; Olimpia Cagliari, Pallacanestro Nuoro e Sant'Orsola Sassari 10; Torres 8; Fisiokons Aurea Sassari, Scuola Basket Carbonia, Camping La Salina Calasetta e Dinamo Academy 6; Cus Cagliari e Cmb Porto Torres 4; Antonianum Quartu 2.