La zona di comfort del PalaPirastu per ripartire ancora una volta. Dopo la sconfitta, per certi aspetti deludente, sul campo di Saronno, l'Esperia Cagliari è pronta a riabbracciare il pubblico di casa per la sfida in programma sabato alle 19 contro il Coelsanus Basket 7 Laghi nella nona giornata di Serie B Interregionale.

La battuta d'arresto in Lombardia ha il sapore dell'occasione mancata. Una vittoria avrebbe infatti consentito ai rossoblù di insediarsi al terzo posto, alle spalle delle battistrada Casale Monferrato e Pavia. La sconfitta, invece, li ha riportati nel folto gruppo di centro classifica, che comprende ben otto formazioni con quattro successi all'attivo.

«C'è molta delusione, perché avevamo la possibilità di dare continuità alla prima vittoria esterna della stagione - ammette il playmaker Ezio Gallizzi - abbiamo perso per meriti degli avversari, ma anche per demeriti nostri. Ora dobbiamo voltare pagina: il campionato è lungo e questa settimana abbiamo lavorato intensamente sui dettagli che ci hanno messo in difficoltà».

Gallizzi, tra i principali punti di riferimento della squadra di Federico Manca in questo avvio di stagione, individua soprattutto nella gestione dei momenti difficili un aspetto da migliorare. «A volte sembriamo una squadra giovane, pur avendo giocatori di grande esperienza. Quando subiamo un parziale facciamo fatica a reagire, soprattutto in trasferta. Dobbiamo curare maggiormente i dettagli e mantenere alta la concentrazione dall'inizio alla fine». La fiducia nel gruppo, in ogni caso, non manca: «Non penso che siamo inferiori a nessuno. Anche contro Pavia, quando abbiamo alzato l'intensità, siamo riusciti a recuperare uno svantaggio importante. Abbiamo le qualità per competere con tutte le avversarie, ma dobbiamo riuscire a esprimerle con maggiore continuità».

Sabato arriverà un Basket 7 Laghi che condivide con l'Esperia lo stesso bilancio di quattro vittorie e quattro sconfitte. Una formazione esperta e fisica, che rappresenta un ostacolo significativo per i rossoblù, ancora imbattuti davanti al proprio pubblico. «È uno scontro diretto contro una squadra che ha giocatori abituati alla categoria - osserva - dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi e cercare di conquistare questi due punti. Da qui alla pausa natalizia avremo tre delle prossime cinque partite in casa: sarà importante sfruttarle per migliorare la nostra posizione».