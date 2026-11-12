Sabato di anticipi per il girone A di Promozione: la decima giornata si gioca tutta il 14 novembre alle 15. Fanno eccezione Tharros-Antiochense, alle 16, e Selargius-Cus Cagliari, alle 16.30 al “Virgilio Porcu 1”.

La capolista Arborea (23 punti), unica imbattuta e reduce dal 2-0 allo Jerzu, fa visita all’Arbus (5), battuto 4-2 a Sant’Antioco: entrambe senza uno squalificato, Angioni da una parte e Medda dall’altra. La Ferrini (21), che ha travolto 5-0 il Castiadas, va a Samugheo (8), che paga lo 0-3 col Cus con quattro giornate a Zucca e un turno a Frongia, oltre a 150 euro di ammenda alla società. Il Sant’Elena (19), corsaro a Masainas, è di scena a Castiadas (11).

Il Selargius (18), reduce dall’1-5 con l’Uta e dal 3-3 nel recupero di Jerzu, ospita il Cus (13). Il Cannonau Jerzu (11), alla terza gara in sette giorni, riceve il Vecchio Borgo Sant’Elia (18). In coda la Tharros, ultima a 2 punti, penalizzata di uno e ancora senza vittorie, attende l’Antiochense (10), priva dello squalificato Basciu e attesa mercoledì dalla Coppa Italia; l’Uta (7) ospita l’Accademia Sulcitana (15), mentre a Villa San Pietro si gioca Atletico Cagliari-Atletico Masainas.