Sono passati quasi ventisette anni, ma certe giornate non invecchiano. Per Vittorio Serra, ciclista sardo di lungo corso e costruttore artigiano di telai, quella giornata è agli inizi del 2000, sulla strada costiera che dal Sud-Ovest dell'isola scende verso Pula. Sole d'inverno, maestrale alle spalle, il mare sotto. E accanto a lui, in sella a una Bianchi celeste con la maglia gialla della Mercatone Uno, Marco Pantani. «È un giro che ho rivissuto mille volte», racconta oggi Serra. «Solo io e lui. Io e il Pirata.» Pantani aveva trent'anni e due anni prima aveva vinto Giro e Tour. Serra ne aveva quarantadue e stava vivendo la sua stagione migliore: campione regionale élite di cross country, tre mesi prima aveva inventato e vinto la prima edizione della Serpilonga, e quello stesso anno avrebbe conquistato l'Iron Bike.

Prima ancora di partire, l'attenzione di Pantani va alla bici di Serra, appoggiata a un muretto. È la Monolite, un telaio in carbonio che Serra si era costruito da solo, con stampi da prototipo, tra Villacidro e lo scantinato di casa a Sinnai. Sette chili, in un'epoca in cui un peso del genere era quasi fantascienza. «La sollevò con due dita, come una piuma», ricorda Serra. «La rimise giù, la risollevò, sgranò gli occhi e mi disse: "Vittorio, ma che roba è questa? Pesa niente". Gli spiegai che era carbonio, gomma e poco altro. Quando l'ho fatta io, in giro non sapevano nemmeno da che parte cominciare».

«Passava la mano sul telaio, sul carro, sulla forcella, come si accarezza un cavallo prima della corsa», continua Serra. «Poi la provò per un centinaio di metri, scese e mi guardò serio. Mi disse che non era una bici, era un animale: quando spingi ti risponde subito, non spreca niente, sembra che salga da sola. E poi, con quella sua voce romagnola: "Bella la tua bicicletta, voglio averla anch'io!". Io gli risposi ridendo: "Te la faccio, Pirata. Ma la devi venire a prendere a Sinnai"».