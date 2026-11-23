La vittoria di domenica del Monastir contro il Venafro, è arrivata in pieno recupero scatenando l'entusiasmo in campo e sugli spalti. Una gara tesa sino alla fine, incerta contro un avversario particolarmente forte, difficile da affrontare, caduta a pochi secondi dalla fine del recupero, battuta da un gol del solito Aloia, l'uomo della provvidenza. Tre punti d'oro colato che hanno riportato la squadra di Marcello Angheleddu al secondo posto in solitudine del girone G della Serie D, a sei punti dalla capolista Sarnese che proprio ieri ha subito la seconda sconfitta stagionale. Per il Monastir i gol li hanno firmati Conti e Aloia.

«La partita - ha commentato mister Angheleddu – non era facile, contro un Venafro in pena fase di rilancio e in una gara dominata dal vento. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, riuscendo ad amministrare la sfida. Dopo abbiamo subito un gol, secondo me c’era anche un fallo non ravvisato dall’arbitro. Da grande squadra abbiamo atteso il momento giusto e abbiamo colpito con il gol vittoria nel finale».

Grande la soddisfazione del bomber Alessandro Aloia , al suo decimo gol stagionale. Il risultato straordinario dopo le venti reti segnate la scorsa stagione. «Venivamo da un mese non esaltante. Le ultime due vittorie fanno morale e danno uno slancio rinnovato». Dieci gol porteranno la sua firma? «L'anno scorso ne ho segnati venti in tutta la stagione, qualcosa di straordinario, non mi era mai capitato di fare venti gol in campionato. Quest’anno volevo partire bene, ma mai avrei pensato di raggiungere dieci reti in questo primo scorcio di stagione. Ora non mi voglio porre limiti, voglio dare il massimo per fare più gol possibile per me ma soprattutto per la squadra».

Nel prossimo turno, il Monastir affronerà la Gelbison in trasferta: «Non sarà una partita facile specie in un campo come il loro. Lavoreremo sodo in settimana, poi sabato porteremo in campo ciò che proveremo e vedremo a fine partita: speriamo di festeggiare come oggi».