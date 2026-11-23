Il Tortolì ha esonerato Simone Criscuolo. Fatale l’ultima sconfitta, un 3-2 sul campo dell’altra pericolante Calangianus, che ha lasciato la squadra ultima in classifica e ha convinto la società a cambiare.

Per Criscuolo è stata un’esperienza brevissima e senza vittorie. Era subentrato a inizio ottobre al dimissionario Marco Cossu, del quale era il secondo, con l’obiettivo di dare la scossa a un ambiente già in difficoltà. In otto partite, però, sono arrivati appena 2 punti. Un bottino troppo magro per poter continuare.

La dirigenza ha così deciso di interrompere il rapporto e ha già individuato il successore: sarà Celestino Ciarolu a guidare i rossoblù nel tentativo di risalire la classifica. Per Ciarolu si tratta di un ritorno al Fra Locci. L’ex attaccante, infatti, ha vestito la maglia del Tortolì agli inizi del Duemila, ed è ben conosciuto dall’ambiente e dalla tifoseria. A lui il compito di dare un’identità e soprattutto punti a una squadra che finora non è mai riuscita a decollare.

Quella di Tortolì è la settima panchina che salta in Eccellenza in questa stagione: un campionato sempre più instabile, dove la pressione della classifica sta producendo un vero e proprio valzer degli allenatori.