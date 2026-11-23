Non è la prima volta, in questa stagione, che le due «vecchiette» del calcio sardo vincono in contemporanea. Il primo incrocio tra Ilvamaddalena, classe 1903, e Calangianus, fondato nel 1905, risale alla terza giornata: gli isolani vinsero a Uri, mentre i giallorossi si imposero a Gavoi. Sono trascorsi quasi due mesi e la stessa situazione si è ripetuta sabato scorso, in occasione dell'undicesima giornata. Per le altre due galluresi dell'Eccellenza, che al confronto di età potrebbero essere definite «signorine», ovvero Tempio e Santa Teresa, il turno è stato invece tutt'altro che favorevole.

Partiamo dall'Ilvamaddalena, sempre più autoritaria in vetta alla classifica con 27 punti, ancora imbattuta (come l'Iglesias) e unica capace di condurre in solitaria. L'ultima vittoria è arrivata con un poker rifilato alla Villacidrese. Doppietta per Casazza, ispirato da Lima; lo stesso Lima e Fragnelli hanno poi completato l'opera.

Il Calangianus ha inaugurato il nuovo corso targato Cerbone con una vittoria per 3-2 in rimonta, dopo ben otto sconfitte. La prima rete di Sartor e quella decisiva di Pozzebon sono state le uniche arrivate su azione; nel mezzo, una vera e propria sagra del «dischetto». I rigori del pareggio e del vantaggio ospite portano la firma di Omoreghe e del nipote d'arte Bruno Conti. Dagli undici metri è arrivato anche il momentaneo pareggio giallorosso, con Sartor, autore così di una doppietta. Una vittoria che restituisce fiducia a tutto l'ambiente e porta capitan Dombrovoschi e compagni a quota 9 punti, in compagnia di Nuorese e Tempio, e a sole due lunghezze da una zona di classifica più tranquilla.

Il Santa Teresa conserva il secondo posto con 22 punti, ma ora è a cinque lunghezze dalla vetta. A Uri ha perso l'imbattibilità custodita nelle dieci gare precedenti, cedendo per 2-1 ai sassaresi.

Il Tempio, dopo tre turni positivi – iniziati con il pareggio casalingo contro l'allora capolista Santa Teresa, proseguiti con quello esterno sul campo dell'Atletico Uri e culminati con il successo interno sul Villasimius – ha disputato una buona gara anche a Gavoi, in linea con le precedenti, ma in Barbagia non ha avuto neppure un briciolo di fortuna. Finora, va detto, sono state contenute in termini più che accettabili grazie ai sacrifici di tutti, allenatore e presidente in primis.