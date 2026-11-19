Sarà un fine settimana intenso quello che andrà in scena nell’impianto di Tanca Regia con gli eventi organizzati dall’Asvi. Il Completo propone il Concorso nazionale e il Campionato regionale sardo con montepremi di 18.500 euro, mentre per il Dressage è in programma il Trofeo Fise 2026 per i cavalli di 4 e 5 anni nati e allevati in Sardegna.

Dopo le tre tappe, giunge a conclusione la manifestazione che ha messo in palio 22mila euro. Venerdì alle 10 scenderanno in campo i cavalli di 4 anni nati e allevati in Sardegna per il FEI Test-Giovani cavalli e i cavalli di 5 anni nati e allevati nell’Isola per la ripresa E 301-Giovani Cavalli; a seguire, la ripresa per il passaggio da Brevetto a 1° grado.

Il Completo si disputerà, invece, in due giornate: sabato alle 8 la prova di addestramento e di pomeriggio, intorno alle 14.30, quella di salto ostacoli; domenica alle 9 la prova di cross country.

La somma dei punteggi ottenuti nelle tre prove stabilirà la classifica. Delle categorie interessate CN 60, CN80, CN100 e CN1* Open, CN80 Giovani Cavalli, CN100 Giovani Cavalli e CN1* Giovani Cavalli sono le gare più dotate con 5mila euro di montepremi per ogni categoria. La categoria CN1* Open è quella che designerà il campione sardo assoluto Brevetti I/II grado.