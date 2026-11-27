Inizia oggi e si chiude lunedì il tour settimanale delle nove squadre del Monastir, fra Futsal, calcio giovanile e la Serie D. Venerdì 27 novembre, e termina lunedì 30 il fine settimana di gare del Monastir 1983. Dopo la gara di stasera tra la squadra femminile di Calcio a 5 e la Gioventù Assemini Calcio, domani, sabato, la prima squadra maschile di Serie B futsal incontrerà alle 15, il Monteleone. Arbitreranno Emanuele Di Toro della sezione di Varese e Valentina Ferraro della sezione di Milano. Domani scenderanno in campo anche gli Allievi Provinciali Under 17.

Al comunale di Monastir, ore 18,30, arriva la WS10. Per i biancoblu sarà una ghiotta occasione per cercare di conquistare il bottino pieno. A chiudere un sabato decisamente pieno di impegni ci sarà la Serie D. I ragazzi di mister Marcello Angheleddu sono attesi in Cilento per la partita contro la Gelbison. Allo stadio Giovanni Morra, Pinna e compagni disputeranno la quattordicesima giornata ad un orario insolito, le 20:30. La scalata per la vetta della classifica può continuare. Arbitra l’incontro Roberto Carrisi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Danilo Amatore della sezione di Bergamo e Riccardo Benzi della sezione di Crema.

La domenica comincia con i Giovanissimi Regionali Under 15 che, alle ore 9 ospiteranno la Frassinetti Elmas. Si prosegue, ore 10 al comunale di Ussana, con i Giovanissimi Provinciali Under 15. I biancoblu faranno visita ai pari età dell’Ussana Calcio. Ritorno al comunale di Monastir, invece, per gli Allievi Regionali Under 17 che, alle ore 11, giocheranno contro la Frassinetti Elmas. Alle ore 11, al PalaSport di Ussana, è il turno anche dell’Under 19 maschile di futsal. I ragazzi di mister Rubens Cadoni se la vedranno contro la San Sebastiano Ussana, pronti per ricattare la sconfitta subita il weekend scorso contro il Quartu. Arbitro della sfida Alessandro Crolla della sezione di Roma 1; al cronometro Tommaso Maria Leonardi della sezione di Milano. L’ultima gara sarà quello di lunedì alle 19 con l'infer 18 che ospiterà il La Palma Monte Urpinu.