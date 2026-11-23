La Ferrini Pisano Arredamenti Quartu prosegue la sua marcia solitaria in vetta alla Serie C Unica. Nell'ottava giornata i biancoverdi di Nicola Elia travolgono il Camping La Salina Calasetta per 100-67, al termine di una gara indirizzata già nel primo tempo (43-26). Cinque giocatori in doppia cifra per i quartesi, guidati dai 20 punti di Giuseppe Floridia.

Alle spalle della capolista resiste il terzetto composto da Olimpia Cagliari, Sant'Orsola Sassari e Pallacanestro Nuoro. I Pumas di Roberto Zucca espugnano il campo del Cmb Porto Torres (86-74), grazie a una prova corale impreziosita dai 17 punti a testa di Sassaro, Piras e Cesaraccio. Più combattuto il derby sassarese tra Dinamo Academy e Sant'Orsola, vinto dagli ospiti per 78-72. Dopo un primo tempo equilibrato (40-39 per la Dinamo), la formazione di Luca Ruiu prende il sopravvento nella ripresa, trascinata dai 23 punti di Casu e dai 17 di Angius. Ai biancoblù non bastano i 23 di Marco Antonio Re. Tutto facile, invece, per Nuoro, che domina a Sa Duchessa contro il Cus Cagliari (97-65). I barbaricini conducono fin dall'avvio e mandano cinque giocatori in doppia cifra, con Trani miglior realizzatore a quota 17.

Successo al supplementare per l'Aurea Sassari, che supera la Torres per 107-103 dopo il 90-90 del 40'. Ancora protagonista Mike Efevberha con 27 punti, mentre tra gli avversari spiccano Cordedda (25) e D'Elia (24).

Chiude il quadro la vittoria esterna della Scuola Basket Carbonia, che passa sul campo dell'Antonianum Quartu per 79-76. Decisivi i 25 punti di Passa, mentre ai padroni di casa non bastano i 24 di Jordan.

Porto Torres-Olimpia 74-86

Cmb Porto Torres: Barabino 2, Barbagallo 14, Cocco 2, A. Pisano 8, M. Carletti ne, Pitzalis 4, Russu ne, Lungheu 15, N. Carletti 2, Doumbia ne, Sanna, N. Pisano 27. Allenatore Carlini

Olimpia Cagliari: Sassaro 17, Di. Piras ne, Chessa 2, Da. Piras 17, Picciau 12, Onnis 6, Cesaraccio 17, Cannas ne, Pala, Cicotto 15. Allenatore Zucca 18-20; 39-51; 56-65