Fermi i massimi campionati, si è giocata la quinta giornata della serie A2 maschile. Un turno nel segno delle tre squadre sarde, tutte vittoriose e insediatesi nei primi tre posti della classifica. Davanti a tutti c’è il Quattro Mori che ha vinto la quinta partita. Sabato ha battuto 4-3 il Vasto, che in classifica occupava la seconda piazza. Risultato messo in sicurezza da due punti di Bhanja, uno di Cordua e del doppio Bhanja-Martinalli. Sul 4-1 due sconfitte di Cordua e Costa sono costate un punto, ma non il primo posto con due punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Con il colpo grosso a Enna, il Muravera è salito al secondo posto. In Sicilia ha vinto 5-2 con un terzetto tutto italiano di fronte a due ex top 10 come Vallino Costassa e Costantino Cappuccio. Cipriano e Famà hanno fatto bottino pieno, due punti ciascuno individualmente e insieme nel doppio. Due sconfitte per Carmona.

Il Norbello ha battuto 4-3 Torre del Greco, a dimostrare che non esistono partite facili. Sotto 2-0 ha rimontato con Provost nel singolare e nel doppio con Calarco. Nuovamente in svantaggio, Calarco ha evitato la sconfitta rimontando e battendo al quinto set lo spagnolo Ruiz. Sul 3-3 vittoria firmata da Provost.

Mercoledì al Palatennistavolo si giocano in contemporanea due partite della quinta giornata della serie A1 femminile. Marcozzi-Muravera è un derby inedito, tra due squadre che occupano le ultime due posizioni della classifica. Nell’altro tavolo il Quattro Mori sarà opposto al Sud Tirol.