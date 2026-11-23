Il Cus Cagliari resta ancora a secco nel campionato di Serie A2 Femminile. Nella settima giornata, la formazione di Federico Xaxa cede per 69-57 sul parquet delle Milano Basket Stars e incassa la settima sconfitta consecutiva. Una battuta d'arresto che lascia le universitarie sul fondo della classifica, nonostante una prestazione più competitiva rispetto ad alcune delle ultime uscite.
Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, le cagliaritane si presentano a Lissone con una condizione migliore. La formazione lombarda riesce però a prendere il comando delle operazioni già nel primo tempo, sfruttando la maggiore continuità offensiva. Il Cus prova a restare a contatto, ma fatica a contenere le iniziative delle padrone di casa, che raggiungono l'intervallo con dieci punti di vantaggio (39-29).
Dopo la pausa lunga arriva una reazione delle universitarie, capaci di aumentare l'intensità difensiva e ridurre lo svantaggio. Milano, tuttavia, riesce a conservare il controllo della partita, respingendo i tentativi di rimonta e amministrando il margine fino alla sirena.
Milano Basket Stars-Cus Cagliari 78-62
Parziali: 21-16; 18-16; 25-14; 14-17
Milano Basket Stars: Moriconi 16, Kaliuzhna 14, De Lise 12, Melchiori 11, Tagliamento 7, Cedolini 5, Poma 5, Szajtauer 4, Volpato 4, Colico, Minora, Finessi n.e. All.: Rocco
Cus Cagliari: Colli 15, Nasraoui 12, Bovenzi 12, Koleva 11, Baraldi 7, Cassai 6, Caldaro, Tall, Spiga Trampana, Oppes n.e., Ruiu n.e. All.: Xaxa