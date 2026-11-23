La Coppa Italia di Eccellenza nuovamente in campo mertcoledì con le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Alle 15 si gioca Nuorese-Iglesias. All'andata è finita 0-0. Alle 14,30, si gioca Santa Teresa Gallura-Aghero. All'andata hanno vinto i catalani per 2-0. Le due squadre che passeranno il turno giocheranno a finale in una gara unica in luogo e data che saranno decisi dalla Figc reginale. La vincente della finale accederà alla fase nazionale della Coppa, con la vincitrice che accederà alla Serie D,
CALCIO REGIONALE
Coppa Italia, mercoledì in campo per le semifinali
L'Alghero a Santa Teresa, l'Iglesias a Nuoro