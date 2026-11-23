Lo scorso weekend ha visto le formazioni oristanesi grandi protagoniste nel corso dell’undicesima giornata nei campionati di Eccellenza e Promozione.

Nel massimo torneo regionale, il Terralba F. Bellu ritorna alla vittoria nell’impegno casalingo contro l’Usinese (1-0). Decisiva la bellissima rete di Sarritzu (sinistro da fuori area dopo aver saltato due difensori avversari) nel corso della ripresa. Una “perla” che ha regalato ai terralbesi la terza vittoria stagionale, successo che mancava dallo scorso 11 ottobre (3-1 al Calangianus). Il primo successo di Giampaolo Murru sulla panchina del Terralba vale anche una posizione di centro classifica, a quota 12 punti, fuori dalla zona playout.

In Promozione, girone A, arriva una conferma per la capolista Arborea che supera il Selargius per 2-0. Per la formazione allenata da Maurizio Firinu è decisiva la doppietta segnata nel secondo tempo dal solito Massimo Pibiri (a quota 14 reti in campionato). I gialloblu rimangono così in testa, con un punto di vantaggio (e una partita in meno) sull’immediata inseguitrice, la Ferrini Cagliari (26 punti l’Arborea, 25 i cagliaritani). Ferrini che nell’ultimo turno ha avuto la meglio su un’altra oristanese, la Tharros, battuta per 3-2. Nelle fila dei cagliaritani è Oli Oro il grande protagonista, con una tripletta. L’undici allenato da Bruno Frongia e Gianluca Pinna gioca bene e rimane in partita grazie alle reti di Marchese e Pisu, ma è condannato comunque alla settima sconfitta stagionale. Perde anche il Samugheo, in casa dell’Accademia Sulcitana, una delle formazioni più in forma del girone, per 2-1. Erbì, in avvio, porta in vantaggio i ragazzi guidati da Federico Trudu. Tra la fine del primo tempo e la ripresa, i gol di Serra e Mele ribaltano la situazione.

Nel girone B, infine, il Bosa torna dalla trasferta sul campo del Coghinas con una sconfitta per 2-1. È Ledda, nelle fila bosane, ad accorciare il doppio svantaggio nel secondo tempo. La formazione allenata da Tore Carboni nonostante lo stop rimane in una posizione di centro classifica.