La Pallacanestro Sennori torna a muovere la classifica in Serie B Interregionale. Dopo due sconfitte consecutive in trasferta, i Tauri di Fabrizio Longano superano l'Invalves Nerviano per 81-76 al termine di una sfida risolta soltanto dopo un tempo supplementare. Per i romangini è il quarto successo stagionale.
Una partita tutt'altro che semplice per Sennori, che nel primo tempo riesce a prendere il comando delle operazioni, raggiungendo anche undici lunghezze di vantaggio. Nerviano, però, rimane in partita e recupera progressivamente terreno, fino a mettere seriamente in difficoltà i padroni di casa nell'ultima frazione.
A un minuto e diciotto secondi dalla sirena, i tiri liberi di Youssef portano i lombardi sul +4. Sennori sembra ormai vicina alla sconfitta, ma trova le risorse per reagire: Musso accorcia le distanze e, a pochi secondi dalla conclusione, Fabris realizza il canestro del pareggio che manda la gara all'overtime.
Nei cinque minuti aggiuntivi è Nerviano a segnare per prima, ancora con Youssef dalla lunetta. Saranno però gli ultimi punti degli ospiti: la squadra di Longano risponde con un parziale di 7-0, costruito attraverso le iniziative di Fabris.
Tra i protagonisti spicca proprio Fabris, miglior realizzatore dei padroni di casa con 21 punti, seguito da Puggioni (17) e Fetah (9). Per Nerviano non bastano i 19 punti di Youssef, i 18 di Maspero e i 13 di Di Franco.
Il successo permette ai Tauri di riportare in equilibrio il bilancio stagionale, con quattro vittorie e altrettante sconfitte. Lo stesso bottino dell'Esperia Cagliari.
Pallacanestro Sennori-Invalves PeB Nerviano 81-76 d1ts
Sennori: Fabris 21, Puggioni 17, Fetah 9, Sahud 5, Merella 5, Cabras 5, Musso 5, Busi, Kamate 2, Biolchini 8, Rud 4, Perino. All.: Longano.
Nerviano: Malattia 2, Giacomelli 6, Villa 10, Meroni 6, Viceconti, Youssef 19, Maspero 18, Di Franco 13, Bigarella 2, Balconi.
Parziali: 22-20; 23-23; 17-16; 12-15; 7-2