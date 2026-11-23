Sono numeri lusinghieri quelli che si sono registrati nel fine settimana nell’impianto di Tanca Regia ad Abbasanta. Alla due giorni della competizione finale di Completo hanno partecipato 50 binomi, che rendono merito all’impegno anche economico (18.500 euro il montepremi) dell’Asvi, l’agenzia regionale per lo sviluppo e valorizzazione ippica, nel puntare su una disciplina particolarmente adatta all’anglo-arabo sardo e al cavallo sardo in generale.

Completo

Nella CN100 Giovani Cavalli Asvi riservata ai 5 anni nati e allevati in Sardegna si è imposta Angela Lanzetta su Fujairah grazie all’ottima prova nel salto ostacoli e a quella nel cross country dove è stata l’unica a chiudere il percorso senza penalità. Dietro di lei Grazia Giorico su Fire Glow. Nella CN80 Giovani Cavalli Asvi riservata ai 4 anni nati e allevati in Sardegna (ben dieci i binomi partenti) successo di Mario Malica su Goldrake. In questo caso fondamentale la prova di dressage per l’ottima partenza e la regolarità nelle altre due gare, salto ostacoli e cross country. Seconda e terza piazza per Marco Pau in sella rispettivamente a Giselle dell’Usignolo e Galax dell’Usignolo. Nella CN80 Campionato Sardo Brevetti (anche qui dieci partenti) ha vinto Chiara Corda su El de Oro davanti a Gioele Brazzi su Shadow Channel.

Dressage

20 i binomi che hanno preso parte alla giornata dedicata esclusivamente al Dressage. Nella gara ai Giovani Cavalli Asvi di 4 anni successo di Andrea Rossi su Gold Winner. Secondo posto per Raffaella Masia su Abaco. Stesso ordine nei 5 anni Asvi con Andrea Rossi vincitore in sella a Fair Lady Million davanti a Raffaela Masia che ha montato Fast Fly. Nel Trofeo CN60 junior, che ha visto al via 21 partecipanti, brilla Asia Raspino su Contessa Epona, seguita da Giuseppe Filindeu su Biricchino e Cristian Corrias su Posidon. Da registrare anche la ripresa per il passaggio da Brevetto a I grado con 7 binomi partenti, senza classifica.