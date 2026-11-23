L’Amsicora ha concluso il girone di andata della serie A Élite maschile al primo posto, a punteggio pieno dopo nove giornate, e con nove punti di vantaggio sulla seconda, la Tevere Roma. L’ultimo tassello di questa trionfale cavalcata risale a sabato quando il Bondeno è stato battuto 5-2. Non è un record. Nel campionato 2019-20, a dodici squadre, l’Amsicora concluse la prima fase con dieci vittorie in dieci partite, e “soltanto” sette punti di vantaggio sul Bra. Allora, come oggi, alla guida c’era Roberto Carta. Il campionato si fermò per la sosta invernale, ma non ricomincò fermato dalla pandemia, la Federazione si affidò all’algoritmo per assegnare lo scudetto all’Amsicora.

Sabato il Bondeno è stato battuto, a fatica, con tripletta di Bernstein (che ha mandato un rigore sul palo), e reti di Labdo e Sinkevicius.

Alla fine del girone di andata le prime quattro accedono alla Final Four di Coppa Italia, con l’Amsicora si sono qualificate Tevere, Lazio e Bondeno, resta fuori il Bra detentore della Coppa.

C’è un altro motivo di interesse, la classifica dei migliori marcatori, e il duello in vetta tra il tedesco Bernstein e l’argentino Drago, dell’HT Sardegna. Se Bernstein con la tripletta si è portato a quota 17 reti, Drago ha fatto meglio, con quattro reti sale a quota 19. Il poker non è bastato per evitare la sconfitta della sua squadra, ora ultima e battuta 6-4 dal Valchisone. Sono in quattro raccolte in quattro punti le squadre che lottano per la permanenza nella A Élite, una di queste è la Ferrini, battuta 3-2 dall’HT Bologna che ha così lasciato l’ultimo posto. Per i cagliaritani a segno Edris e Palmas.

Il campionato riprenderà il 13 marzo. Nessuna squadra sarda risulta iscritta all’attività indoor.