La settima giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 1 di basket si chiude senza particolari scossoni. Elmas mantiene la vetta della classifica, sempre imbattuta, seguita da Shardana Basket, a due punti, e Santa Croce Olbia, con 4 lunghezze da recuperare.

La capolista. Per il quintetto allenato da Giancarlo Bogo arriva la vittoria casalinga, contro il Genneruxi, per 71-66. Dopo un avvio equilibrato (18 pari al 10’), la formazione di casa allunga nel corso del secondo quarto, arrivando al +10 dell’intervallo (39-29 al 20’). Nella terza frazione il margine aumenta e raggiunge il +14 del 30’ (59-45). Negli ultimi 10’, però, il Genneruxi reagisce e accorcia lo svantaggio, arrivando fino al -5 della sirena finale. Nelle fila masesi è Uda il migliore, con 23 punti realizzati.

L’inseguitrice. Vittoria in rimonta e di misura per lo Shardana, in casa, contro la MBA Alghero (72-70). La sfida si sviluppa punto a punto nel corso dei primi 20’ di gioco (24-24 al 10’ e 40-39 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi è la formazione catalana a tentare la fuga, chiudendo sul +9 al 30’ (51-60). Negli ultimi 10’ i sassaresi cercano di ricucire, riavvicinandosi con il passare dei minuti. Al 38’ la situazione è sul 64-66 per la MBA. Il sorpasso arriva quando al termine manca poco più di un minuto, grazie al canestro di Piras e ai liberi segnati da Pinna e Serra, che regalano allo Shardana il +2 finale che vale la sesta vittoria stagionale. Agli algheresi non bastano i 32 punti di Sahud per il colpaccio.

La terza. La Santa Croce Olbia vince e convince contro il CUS Sassari, superato 74-61. Olbiesi sempre avanti, seppur con piccolo margine, nel corso dei primi 20’ (22-19 al 10’ e 41-38 all’intervallo). Il break arriva nel terzo quarto, con il +9 del 30’ (57-48). Negli ultimi 10’ la forbice si allarga ulteriormente, fino al +13 finale. Top scorer della gara è Poloni, della Santa Croce, con 19 punti.

Corsare. Nelle altre sfide in programma spiccano i successi di Serramanna e Astro, entrambi in trasferta. I primi si impongono dopo un tempo supplementare, sul parquet del San Sperate, per 66-68. Padroni di casa che sembrano poter controllare il ritmo della gara, guidando il match per oltre 30’ di gioco (39-30 al 20’ e 50-44 al 30’). Negli ultimi 10’ arriva il recupero ospite che si concretizza fino al 58 pari del 40’. Nei 5’ supplementari, il quintetto allenato da Stefano Frongia è più lucido e chiude sul +2 finale. Nel Serramanna è Pintus il migliore, con 20 punti. Vittoria esterna anche per l’Astro, a Quartu contro la Ferrini (50-80). Cagliaritani sempre avanti, che effettuano il break decisivo nel corso del secondo quarto (24-46 al 20’). Nella ripresa, i ragazzi di coach Carlo Zedda gestiscono al situazione, allungano ulteriormente il divario. Miglior realizzatore della sfida è Deering, della Ferrini, con 19 punti.