Arriva solamente una vittoria per le oristanesi di Prima Categoria nel corso della nona giornata di andata.

A conquistarla è l’Abbasanta, nel girone C, che ha espugnato il campo del Supramonte con il punteggio di 2-5. La formazione ospite si ritrova avanti sul 2-1 fino ai primi minuti del secondo tempo (per l’undici allenato da Bicio Miceli era andato a segno Fulghesu). L’Abbasanta rimane in partita, arriva la reazione e nell’ultima mezz’ora ribalta la situazione con la doppietta di Galetto e le reti di Usai e Maniglio. Con i 3 punti conquistati, i rossoneri arrivano a quota 16, scalando la classifica fino alla terza posizione, a pari punti con l’Oschirese e la Bittese. Nello stesso girone, stop interno per il Ghilarza, contro l’Atletico Bono (1-2). Nelle fila ospiti è decisiva la doppietta di Gonzales. Per i padroni di casa, autori comunque di una prestazione positiva, va a segno Oppo.

Nel girone B, solo un pareggio nelle quattro gare in cui erano protagoniste le oristanesi. Ad ottenerlo è il C.R. Arborea, sul campo del Perdaxius, per 2-2. L’undici allenato da Alessandro Deplano va in vantaggio al 2’, con Samuele Cabras, e poi va sotto 2-1 fino al 80’, quando è Atzeni a segnare la rete del pareggio decisivo. Un punto importante che muove la classifica della neo-promossa. Perde 4-3, al termine di una partita ricca di reti, la Freccia Parte Montis a Tonara. Per i mogoresi, andati a segno con Sardo (doppietta) e Girseni è la terza sconfitta di fila. Sconfitto tra le mura di casa il Santa Giusta, per 2-5, contro il Decimoputzu. I lagunari, ancora in fase di transizione tecnica, vanno sul 2-0 nei primi minuti grazie alle reti di Miscali e Pinna. Ospiti che accorciano nel primo tempo e ribaltano la situazione nella ripresa, grazie alla tripletta di Casu e alle reti di Mocci e Pilloni. Infine, sconfitta per la Sanverese, nuovamente ultimo, nello scontro diretto in casa della Gialeto (1-0). È la rete di Serpi in avvio di gara a decidere il match.