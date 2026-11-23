Non fallisce lo scontro salvezza la Women Torres che strapazza la cenerentola Sedriano per 7-1. Grazie al primo successo in campionato la squadra sassarese si porta a +4 dall'ultimo posto che porta alla retrocessione diretta.

Gara senza storia: le rossoblù di Riu dopo neppure un quarto d'ora erano sul 4-0 grazie alle reti di Bartolocci, Sotgiu (che finirà con una doppietta), Giacquinto e Ciccone. Prima del riposo la rete di Picchirallo e nella ripresa a segno anche Carmona dopo la rete della bandiera siglata da Brescia.

Trasferta sfortunata invece per l'Atletico uri, sconfitto 1-0 (rete di Pellegrinelli) sul campo della Caronnese Woman che così sorpassa la formazione sarda, facendola slittare vicino alla zona playout.