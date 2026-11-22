Due sconfitte per le formazioni sarde impegnate negli anticipi della settima giornata di Serie A2 Credem femminile. La Sardinia Rent San Salvatore Selargius si arrende per 77-60 sul campo dell'Ecodem Alpo, al termine di una gara rimasta aperta fino all'ultima frazione. Non va meglio alla Mercede Alghero, battuta per 75-56 a San Giovanni Valdarno e ancora ferma a zero punti in classifica.

San Salvatore, la resistenza non basta. Dopo aver conquistato il primo successo stagionale nel derby contro il Cus Cagliari, la squadra di Fabrizio Asunis non riesce a ripetersi sul parquet di una delle principali candidate alle posizioni di vertice. Le padrone di casa partono forte, soprattutto grazie alle ottime percentuali dalla lunga distanza: sette triple su undici tentativi nel solo primo quarto permettono ad Alpo di raggiungere undici lunghezze di vantaggio. Selargius, però, reagisce e chiude la frazione sul 23-17, riuscendo poi a rimanere a contatto fino all'intervallo (37-30).

Nella ripresa le venete provano nuovamente ad allungare, ma le giallonere trovano le risorse per riportarsi fino al -5, grazie anche a una tripla di Martina Pandori. È però nei minuti conclusivi del terzo periodo che la squadra di casa ristabilisce un margine rassicurante, trascinata da Marangoni. All'ultima pausa Alpo conduce 60-49.

Il San Salvatore tenta un ulteriore recupero nell'ultima frazione, ma le iniziative di Ingenito, Cutrupi e Mura non bastano a rimettere in discussione il risultato. Per le selargine spiccano i 21 punti di Ingenito e la doppia-doppia di Adriana Cutrupi, autrice di 16 punti e 11 rimbalzi. Dall'altra parte sono decisive Marangoni (22), Rosignoli (18) e Peresson (15).

Mercede, settima sconfitta consecutiva. Prosegue invece il difficile avvio di campionato della Mercede Alghero, battuta sul campo della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno per 75-56. Le catalane incassano la settima sconfitta in altrettante giornate e rimangono solitarie sul fondo del Girone B. La formazione di Manuela Monticelli inizia con personalità, riuscendo a chiudere in vantaggio il primo quarto grazie soprattutto alle iniziative di Gkompetzisvili e Mitreva, che firma anche la tripla del +9. La reazione delle toscane, però, cambia rapidamente l'andamento della sfida. Un parziale di 14-0 ribalta il punteggio e permette alle padrone di casa di assumere il controllo dell'incontro, fino a raggiungere sedici lunghezze di vantaggio nel terzo periodo. La Mercede non trova più le risorse per riavvicinarsi, nonostante i 19 punti di Popovic e i 18 di Mitreva. Per San Giovanni Valdarno si distinguono Lalotte, autrice di 23 punti e 8 rimbalzi, e Milani, che ne aggiunge 22.