Pioggia di critiche su Caterina Balivo per una domanda ad Aurora Ramazzotti. È successo lunedì 5 ottobre durante il programma “La Volta Buona”, dove Ramazzotti, quest’anno concorrente di “Ballando con le stelle”, era ospite insieme al ballerino Nikita Perotti.

«In famiglia come hanno commentato?», ha domandato la conduttrice a proposito della prima puntata. «Mio figlio (Cesare, tre anni e mezzo, ndr) aveva già visto le prove generali, gli avevo fatto vedere i video, sapeva già la canzone a memoria ed era molto felice – ha detto Aurora - Adesso sta anche imparando qualche passo di danza».

A quel punto la domanda fatale: «E tuo marito che fa il mammo a Milano?». Il riferimento era a Goffredo Cerza, rimasto appunto a Milano con il figlio mentre Aurora si trova a Roma per lo show. «Eh vabbè, poverino dai, per una volta... Ho aspettato apposta tanto tempo prima di fare una cosa del genere, però mi devo concentrare, quindi è giusto così», la risposta.

«Siamo nel 2026, qualcuno spieghi alla Balivo che Goffredo fa il papà, non il mammo. Il papà si può occupare del figlio se la mamma lavora, e viceversa», ha scritto un utente. E ancora: «Benvenuto Medioevo», «Il mammo? Archiviamo per sempre questo termine tremendo e incredibilmente sessista? Il marito fa il padre, è genitore tanto quanto lei e sta solo facendo il suo», «Tuo marito che fa il mammo nel 2026 non si può sentire», «Un padre non aiuta, non fa il baby sitter e non fa il “mammo”: fa il padre!».

(Unioneonline/D)

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