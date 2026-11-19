Uno spettacolo dedicato a Sergio Atzeniu e un altro a Romeo e Giulietta. Questo fine settimana, venerdì 20 e sabato 21 novembre, lo Spazio TEV di Sassari propone due appuntamenti inseriti nella rassegna “Non è solo teatro”.

Si parte venerdì alle 20.30 con la compagnia TSE-Teatro del Segno che presenta “Io non lo so cosa sia giusto” un recital che intreccia le parole di Sergio Atzeni, portate in scena da Stefano Ledda, con la musica dal vivo del contrabbasso di Tancredi Ermanno Emmi e il sassofono di Juri Deidda. Lo spettacolo consigliato ad un pubblico dai 14 anni in su.

Sabato alle 17, sempre nello Spazio TEV, va in scena "Romeo e Giulietta. Esercizi di stile”. La compagnia Teatrop porterà il pubblico dentro la storia di Romeo e Giulietta, con una rilettura ironica e coinvolgente dell’opera di Shakespeare. Uno spettacolo interattivo pensato per per grandi e piccoli, senza distinzioni di età.