A 38 anni dall’ultimo match, il campione del mondo Efisio Galici è di nuovo sul ring. Potere del cinema. Un documentario autoprodotto, firmato dal giornalista e regista Antonello Deidda, con le riprese e il montaggio del filmmaker Daniele Arca, rimette i guantoni nei pugni del “Monzon” di Villanova: così veniva chiamato Efisio Galici per la sua somiglianza al pugile argentino, data dall’aspetto fisico e dalla potenza dei colpi che riusciva a portare all’avversario.

Galici è probabilmente l’ultimo boxeur ad aver fatto sognare la Sardegna del pugilato, dopo le generazioni degli anni d’oro, quelle per citarne alcuni di Piero Rollo, Fortunato Manca, Gianni Zuddas, Tore Burruni, Franco Udella e Tonino Puddu. E proprio quest’ultimo, venuto a mancare a marzo, nel cortometraggio definisce così Efisio Galici: “Aveva un coraggio infinito, non aveva paura neanche del diavolo. Era uno che quando iniziava a picchiare non si fermava più”.

E a picchiare, Galici comincia in mezzo alla strada: a Sant'Elia da ragazzino, il quartiere dove nasce nel 1957. Continua in quello di Villanova dove si trasferisce. Dall’infanzia poverissima al ring della Palestra Sardegna, fucina dei migliori pugili sardi. Alla boxe Galici arriva tardi, 20 anni e tanti dubbi addosso. Ma a sgombrare il campo bastano i primi pugni: «Questo qui fa male davvero, dicevano quando mi vedevano combattere», racconta l’ex pugile nel documentario. Passa poco, primo incontro a Capoterra: vittoria per ko. La prima di una lunga serie di un pugile coraggioso, pronto a rischiare, che faceva emozionare e sognare: «Con me c’era sempre la sorpresa, non sapevi se l’incontro finiva ai punti o prima». Ventotto vittorie tra i professionisti (21 per ko) lo portano a conquistare il titolo mondiale (junior) dei pesi Welter. Una sola sconfitta. L’ultima della carriera, il titolo europeo perso contro Mauro Martelli. Una gara dal verdetto discutibile che lo porta a smettere a 31 anni: «Non vale più la pena soffrire per questo sport» dirà dopo l’incontro.

Smesse le vesti dell’atleta, la storia dell’uomo prosegue lontano dai riflettori. si racconta nella vita di oggi alla soglia dei settant’anni. Cammina tra le strade della sua città restituendo il ritratto di un uomo la cui storia si intreccia con quella di Cagliari e dei suoi quartieri. Un viaggio tra ricordi, incontri e passioni che rende di nuovo viva una pagina della memoria sportiva e sociale del capoluogo sardo. nell’ambito della rassegna Nosu e Is Atrus organizzata dall’associazione Babel.