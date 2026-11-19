Non vediamo già l’ora di ritrovare l’insostituibile Brendan Fraser nel franchise che gli ha garantito la fama planetaria e che ancora oggi, dopo un lungo periodo di assenza dai riflettori, continua a legarlo al ricordo appassionato di innumerevoli spettatori. Rievocando il primo, iconico film del 1999, “La Mummia 4” vedrà la star canadese tornare in grande forma, sfoggiando un look perfetto per l’occasione, pienamente in linea con le atmosfere inconfondibili dell’originale e dimostrando, nel frattempo, di non essersi affatto arreso al trascorrere degli anni.

Protagonista di un rilancio di carriera come raramente capita di assistere sulla scena hollywoddiana, sopratutto dopo il ritorno in pompa magna culminato con la vittoria del premio Oscar per “The Whale”, Fraser è apparso fin da subito, agli occhi sopratutto di coloro che non l’hanno mai dimenticato, l’unico interprete capace di riportare agli antichi fasti il prestigio del franchise, anche e soprattutto dopo il fallimento del remake del 2017 con protagonista Tom Cruise. Dopo aver incassato complessivamente oltre 420 milioni di dollari in tutto il mondo con la saga originale, “La Mummia 4” punta a essere non soltanto un’operazione nostalgica, ma anche un’opera capace di non sfigurare al cospetto dei predecessori, potendo contare, per l’occasione, sulla regia congiunta di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo a cui dobbiamo anche il rilancio del franchise di “Scream”.

Impegnatasi assiduamente, nell’ultimo anno, per ritrovare la forma fisica ideale, la star è riapparsa sul red carpet lo scorso settembre, in occasione della presentazione di “Pressure”, esibendo una linea assolutamente invidiabile, a chiara dimostrazione di quanto l’opportunità di tornare a interpretare l’avventuriero Rick O’Connell sia stata accolta con la massima serietà. Anche dalle prime immagini comparative apparse online, che mettono a confronto l’aspetto di Fraser nel 2021 con quello mostrato quest’anno, emergono differenze sostanziali, tanto che alcuni fan sono arrivati a sostenere che gli mancherebbero soltanto i capelli e il costume tradizionale per tornare pienamente nei panni del personaggio.

Atteso nelle sale il 15 ottobre 2027, “La Mummia 4” , il cui sottotitolo ufficiale “The Book of the Dead” è stato svelato da Universal lo scorso mese, ha ancora una trama per lo più avvolta nel mistero, sebbene si possa intuire che riprenderà gli elementi più caratteristici della saga, tra segreti archeologici, orrende maledizioni e pericolose creature. Ad alzare ulteriormente la posta in gioco è stata la conferma del ritorno di Rachel Weisz nei panni di Evelyn Carnahan, la brillante egittologa e compagna sentimentale di Rick, già apparsa nei primi due capitoli.

Ad aiutarci a ricavare qualche indizio sui prossimi sviluppi narrativi sono ancora una volta le immagini dal set, che ritraggono, ad esempio, Rick all’interno di un’automobile futuristica denominata “Rocket Car” e ispirata ai primi fumetti degli anni Cinquanta. Un dettaglio che dimostra come il protagonista non si limiterà a rievocare il proprio passato da impavido esploratore, oltre a suggerire che la componente tecnologica avrà una rilevanza ben maggiore rispetto a quanto accaduto in precedenza. Anche gli scatti che lo immortalano con indosso una giacca e un casco da aviatore sembrano rivelarlo, per la prima volta, competente e a proprio agio in discipline differenti.

L’elemento tecnologico, tra l’altro, strizza palesemente l’occhio alla fantascienza, rievocando in particolare la corsa al progresso tecnico dell’epoca postbellica. Lo dimostrano con ulteriore chiarezza le prime immagini di Evelyn, apparsa con in mano un originale e avveniristico dispositivo per le comunicazioni. Un esempio non solo della singolare curiosità e dell’intelligenza che da sempre caratterizzano l’eroina, ma anche della direzione produttiva intrapresa dal film, orientata a conciliare la formula originaria con iniziative più audaci.

Non meno curiosità hanno suscitato i primi video catturati durante le riprese in Marocco, dai quali emerge una sequenza concitata in cui Evelyn viene rapita, dopo un inseguimento, da alcuni malfattori a bordo di un’automobile, costringendo Rick a intervenire in suo soccorso. Un momento particolarmente vivace che non può non rievocare antiche emozioni, soprattutto tra gli amanti dei primi due film, che ricorderanno certamente sequenze come la cattura di Evelyn da parte dei seguaci di Imhotep o altre scene analoghe viste in “La Mummia: il ritorno”. Una prova di quanto “La Mummia 4” intenda conquistare nuovamente il pubblico in sala ripristinando, innanzitutto, l’inconfondibile chimica tra i due protagonisti.