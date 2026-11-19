Prosegue la tradizione che vede concorrenti sardi allo Zecchino d'Oro. Così sarà anche per l'edizione numero 69 del concorso per piccoli cantanti più famoso d'Italia, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 4 dicembre, eccezionalmente dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, in attesa del completamento della ristrutturazione del Cinema Teatro dell’Antoniano di Bologna. Alla conduzione, il Direttore Artistico dello Zecchino d’Oro, Carlo Conti.

I due giovanissimi cantanti sardi sono Mario, 8 anni, di Perfugas, e Giulia, 9 anni, di Abbasanta. Canteranno “Fa troppo caldo qua” (testo di Manuel Simoncini e “Rime dal Borgo” – Musica di Manuel Simoncini) insieme ad Agnese, 5 anni, di Finale Ligure (SV) e Iris, 3 anni, di San Sebastiano Al Vesuvio (NA).

In gara 14 canzoni, che verranno eseguite dal vivo da 23 piccoli cantanti provenienti da 12 regioni d’Italia e una solista di New York. Tutti saranno accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

Sarà un vero e proprio show che, oltre a proporre la gara tra le canzoni, renderà omaggio alla storia dello Zecchino d’Oro, con i brani più amati reinterpretati da cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo.