Il rock and roll è vivo, vegeto e viene da Sassari. Grande serata per i Mad-Dog che si guadagnano la semifinale di X Factor nella serata in cui c’è poco da girarci intorno: o si ha talento o non è cosa. Dopo quattro serate di cover irresistibili, è “Pericolosa” il biglietto da visita per il mercato discografico (e per la vita vera) di Renato Marchisio, voce e chitarra, 17 anni, Davide Dore, basso, 18, Jacopo Sale, batteria, 21, e Luca Pintus, chitarra, 20. Un brano che non è stato confezionato a scatola chiusa da un team di autori, ma che i quattro ragazzi hanno scritto a otto mani insieme ad Andrea Bonomo e Diego Caterbetti, in arte Naska. Le musiche portano anche la firma di Giordano Colombo, che ne cura la produzione.

Dentro c’è tutta la poetica dei Mad-Dog: la rabbia educata, ma non per questo meno incisiva, contro le regole del mondo che hanno ereditato, l’insofferenza verso le aspettative che prende forma attraverso chitarre capaci di spettinare con l’energia dell’indie rock e del garage di inizio millennio. Non lo vogliono quel pacchetto di ambizioni imposte, quella corsa cieca verso un presunto successo, quella ricerca di un posto in classifica a qualsiasi costo, tanto per provare a diventare «otto miliardi di numeri uno». Perché questo affannarsi a vuoto se poi, come saggiamente ci ricordano, «torniamo tutti polvere»?

E poi, quasi per provocazione, il ritornello gioca con tutti i cliché del pop: una dichiarazione d’amore volutamente sopra le righe, al limite del ridicolo, con frasi da boy band in provetta, ma urlate con i distorsori accesi. E, che lo vogliano o no, «Io voglio solo te, a un centimetro da me» entra subito in testa come il più classico dei tormentoni. Giudici innamorati di questi quattro giovani che sembrano arrivare da Liverpool. Anni e anni di formazione "beatlesiana" si sentono, come rivendica Paola Iezzi: «Forse non tutti sanno che questi ragazzi hanno studiato il rock, il punk, il brit pop. E qui c’è tutto». Persino il dubbioso Francesco Gabbani stavolta è convinto: «Torna tutto, finalmente ho sentito i Mad-Dog». E c’è una menzione speciale per il batterista Jacopo Sale: «La tua migliore esibizione finora». Per chi volesse riascoltarla, da ieri a mezzanotte “Pericolosa” è disponibile su tutte le piattaforme per Warner Music Italy.

Nella seconda manche i quattro mori di Sassari si mettono alla prova con un’altra gigantesca hit: “Psycho Killer” dei Talking Heads. Una sfida tutt’altro che semplice, soprattutto per Renato, chiamato a misurarsi con un acuto impegnativo, ma la vocal coach Elisabetta Cois, di Sarroch, fa miracoli. Camicie a maniche corte, cravatte e occhialoni alla Jeffrey Dahmer, i Mad-Dog si prendono una semifinale più che meritata.