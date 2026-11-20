Ariete – Avrete bisogno di un po’ più di coraggio per iniziare una nuova fase di maggiori e più intense responsabilità.

Toro – Se siete in coppia attenzione alle possibiii discussioni, in questa giornata di nervosismo potreste sbagliare.

Gemelli – Avete cambiato gruppo di amici e adesso vi sentite finalmente apprezzati così come siete, senza fronzoli.

Cancro – Intorno a voi c’è più movimento, potreste ricevere delle proposte allettanti che non riuscirete a rifiutare.

Leone – La prima parte della giornata inizierà un po’ a rilento mentre nella seconda ci saranno piacevoli sorprese.

Vergine – Avete vissuto giornate piuttosto intense, meglio rallentare un po’ il ritmo per non rischiare di stare male.

Bilancia – Alcuni dei vostri blocchi si originano più nella mente che nel vostro fisico, dovreste provare a cambiare.

Scorpione – Siete rimasti scottati da una vecchia relazione e adesso fate fatica a tornare a fidarvi degli altri.

Sagittario – Non accettate situazioni che non fanno per voi, se qualcosa non vi convince ditelo subito, non aspettate.

Capricorno – Non tornate su vecchie questioni che non vi servono più e vi fanno solo male, dovete andare avanti!

Acquario – Non è facile per voi trovare persone con cui sentirvi a proprio agio, quando succede non siate intimoriti.

Pesci – Anche le persone più organizzate delle volte possono avere bisogno d’aiuto. Se necessario, chiedete!