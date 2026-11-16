Si è chiusa l’edizione 2026 del Carbonia Film Festival, la manifestazione organizzata dal CSC Carbonia della Società Umanitaria – La Fabbrica del Cinema, con la direzione artistica di Francesco Giai Via, che dall'11 al 15 novembre ha animato la città mineraria del Sulcis con cinque giorni di cinema, incontri, arte, musica e formazione.

Cinque i titoli in concorso, che gli autori e le autrici hanno presentato al pubblico del festival: White Lies di Alba Zari, Caro mondo crudele di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, Idda di Irene Dionisio, Balcanica di Nicola Sorcinelli e I figli della scimmia di Tommaso Landucci.

Il Premio del pubblico del valore di 1.500 euro, assegnato dalle spettatrici e dagli spettatori in sala, è andato a Balcanica di Nicola Sorcinelli. Il Premio Ucca Carbonia Cinema Giovani, del valore di 1.000 euro, messo a disposizione da Unione Circoli Cinematografici Arci, è stato assegnato a White Lies di Alba Zari. A decretare il vincitore sono stati i ragazzi e le ragazze del programma Carbonia Cinema Giovani, provenienti dal corso magistrale di cinema dell'Università di Cagliari e protagonisti di un percorso di formazione e approfondimento dedicato al linguaggio cinematografico, che hanno assegnato il premio con la seguente motivazione: «Per aver saputo raccontare con autenticità e grazia un intimo percorso di ricerca personale, gettando una luce nuova su un tema complesso attraverso uno sguardo essenziale ed esteticamente raffinato. Un film che attraversa il vissuto individuale in un’occasione di riflessione collettiva rara e necessaria sulla famiglia, l’accettazione e l’amore».

A chiudere l'edizione 2026 è stato Dimartino, protagonista insieme a Fabrizio Cammarata di I luoghi che ci portiamo dentro, uno spettacolo esclusivo pensato appositamente per il Carbonia Film Festival. In dialogo con il direttore artistico Francesco Giai Via, il cantautore siciliano ha attraversato luoghi, personaggi e ricordi che alimentano il proprio immaginario, in un incontro tra racconto e canzone d'autore che ha raccolto lo spirito di un festival da sempre aperto alla contaminazione tra linguaggi artistici.

Tra gli ospiti più significativi dell'edizione anche il regista siriano-palestinese Abdallah Alkhatib, protagonista di un doppio appuntamento con Little Palestine, Diary of a Siege e Chronicles from the Siege. Già premiato alla Berlinale 2026 come migliore opera prima, Alkhatib durante il weekend del festival ha conquistato altri due prestigiosi riconoscimenti internazionali: il premio per la migliore regia al Festival di Salonicco e la Palmera de Oro per il miglior film alla Mostra de València. . Dalla nuova identità visiva curata da Valentina e Nicole Bertani, con il manifesto di Tommaso Buldini, al murale permanente firmato da Skan, fino ad Amoramnesia, l'installazione audiovisiva di Giorgio Ferrero, realizzata in occasione dei sessant'anni della Cineteca Sarda, senza dimenticare la mostra fotografica Sguardi Plurali sull'Italia Plurale, che ha portato a Carbonia i lavori di giovani autori e autrici impegnati a raccontare l'Italia contemporanea.