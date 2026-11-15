«Delusa e ferita». Barbara D’Urso al termine di una movimentata puntata di Ballando con le stelle, torna sullo scontro con Guillermo Mariotto. L’ex conduttrice di Mediaset non nasconde l'amarezza per quanto accaduto in diretta e chiama indirettamente in causa anche Milly Carlucci, dalla quale – dice - si sarebbe aspettata una presa di posizione più netta.

Il confronto con lo stilista è degenerato quando Mariotto, dopo l'esibizione di Ornella Muti e la discussione che ne è nata, ha afferrato un flacone di profumo e lo ha spruzzato in direzione di Barbara D’Urso: «Sento puzza».

Un comportamento che D'Urso ha vissuto come un'aggressione personale: «O me o lui», ha detto a Milly Carlucci a caldo. E anche a freddo l’indignazione non è passata: «Mi sento delusa e ferita. Stavolta non perdono, non so cosa succederà», ha dichiarato in un storia sui social, lasciando intendere che la vicenda potrebbe avere conseguenze anche nelle prossime puntate del programma. «Ho subito una vera e propria aggressione. Le aggressioni sono anche e soprattutto verbali. Si è trattato di una cosa premeditata», ha spiegato, aggiungendo che Mariotto avrebbe maneggiato quel profumo già dall'inizio della trasmissione. In un primo momento ha preferito non alimentare la polemica, scegliendo di non reagire.

Dopo però a pesarle, oltre al comportamento di Mariotto, sarebbe stata soprattutto la sensazione di non aver ricevuto il sostegno che si aspettava dalla conduttrice Milly Carlucci. «Trovo questa cosa imperdonabile, molto triste. Sono entrata in una famiglia che diceva di proteggere i suoi componenti. Io questa volta non mi sono sentita difesa». «È stato un atteggiamento per umiliare una persona», ha aggiunto. «Avrei potuto alzarmi e andare via, ma sono una professionista e sono rimasta fino all'1.45 per svolgere il mio compito per il quale sono stata chiamata».

«Io perdono sempre, ma questa volta no. Non so cosa succederà. O forse lo so», conclude.

(Unioneonline/D)