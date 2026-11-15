EroCaddeo supera le audizioni di Area Sanremo ed è ufficialmente tra i 15 vincitori dell'edizione 2026. Un nuovo traguardo per il cantautore di Sinnai: il sogno di arrivare al Festival continua.

La proclamazione è avvenuta poche ore fa al Palafiori di Sanremo. A selezionare i quindici artisti è stata la Commissione musicale presieduta da Stefano De Martino, direttore artistico del prossimo Festival. EroCaddeo ha passato una prova tutt'altro che semplice: dopo le audizioni preliminari, che avevano coinvolto 462 iscritti, soltanto 60 concorrenti erano riusciti ad accedere alla fase finale. Tra questi, quindici appunto hanno conquistato il pass per il turno successivo.

Oltre a Damiano ci sono Andrea Gallo, Lens, Primogenito, Gabriele Esposito, Nausicaa e l'inganno, Clarice, Lysa, Marco Frero, Miriam Maffei, Nox, Equarantacinque, Kimono, Sofia Sole e Nashley.

«Guardatevi intorno – ha detto il direttore artistico – perché tra voi potrebbe esserci il 24esimo big in gara al Festival».

Il prossimo 21 e 22 novembre i 15 vincitori di Area Sanremo si confronteranno con i 15 artisti già selezionati con Sanremo Giovani (tra cui Rob, vincitrice di X Factor 2025). Dalla sfida usciranno sei nomi, tre per ciascun percorso, che accederanno alla serata di “Sarà Sanremo”, in programma in diretta l'11 dicembre su Rai 1. In quell'occasione sarà scelto un solo artista, destinato a conquistare un posto tra i 24 Big del Festival di Sanremo 2027.

Durante la trasmissione verranno svelati tutti i 23 artisti in gara, una formula completamente diversa rispetto al solito annuncio al Tg1.