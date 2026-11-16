Giacomo Fadda presta il volto a Matteo Boe in “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, la serie diretta da Carlo Carlei al via oggi su Rai 1 con sei episodi distribuiti in tre prime serate. Il racconto torna al 15 gennaio 1992, quando Farouk Kassam, sette anni, fu rapito nella sua casa in Costa Smeralda. A guidare la ricostruzione è il libro di Fateh Kassam, padre del bambino, interpretato da Marco Bocci. Per Fadda, attore cagliaritano, il ruolo di Boe è un incontro con una delle vicende più dolorose della storia recente dell’Isola.

Gli occhi di ghiaccio

«Sono sardo, conosco bene questa storia. Mi ha sempre interessato. Di Matteo Boe si sapeva che era una persona fredda, con gli occhi di ghiaccio». È da quell’immagine della “primula rossa sarda”, rimasta nelle cronache, che Giacomo Fadda è partito per costruire il personaggio. «Nella preparazione ho cercato il suo lato umano. Sono partito da lui come padre di famiglia, come persona innamorata, e dall’ideologia che aveva sposato e che lo ha portato a commettere azioni discutibili. Volevo andare oltre i cliché». Se Fadda entra nella vicenda attraverso Boe, la serie la ricostruisce a partire dal racconto di un altro padre. È Fateh Kassam, autore di “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto con la collaborazione di Marco Corrias. Sullo schermo ha il volto di Marco Bocci, mentre Antonia Desplat interpreta la moglie Marion e Filippo Papa il piccolo Farouk. Alla ricerca del bambino si intreccia il lavoro di investigatori e giornalisti, mentre il sequestro diventa un caso nazionale. La miniserie ripercorre l’appello di Giovanni Paolo II per la liberazione di Farouk e la scelta di Fateh di condurre ricerche per conto proprio, mentre circolava la falsa voce di una parentela della famiglia con l’Aga Khan. Ma come ci si cala nei panni di Boe davanti a chi quella storia l’ha vissuta sulla propria pelle? Per Fadda, a fare la differenza è stata l’apertura di Farouk Kassam, che ha sposato appieno il progetto. «Farouk è una persona estremamente forte. È l’esempio di come, anche quando succedono cose brutte, alla fine siano l’amore e la luce a vincere».

Il grande lavoro

«Abbiamo lavorato spalla a spalla. Carlo Carlei è un grandissimo maestro di quest’arte, uno di quei registi che sa quello che vuole. Per un attore è fondamentale», racconta Fadda. «Ti permette di scavare nelle zone più oscure dell’essere umano». Nella serie l’attore ritrova anche le tradizioni della sua terra. Dai primi ciak a Orgosolo, la troupe ha fatto tappa a Oliena, davanti al pinnettu di Turone, e a Sedilo, per poi spostarsi a Olbia e sulla costa, tra San Pantaleo e Cannigione. Per esigenze logistiche, alcune scene ambientate in Sardegna sono state girate in Campania. A restargli più addosso sono state le scene con Farouk bambino. È sul set, recitando accanto al piccolo Filippo Papa, che è tornata la domanda emersa già durante la preparazione del personaggio. «Mi sono posto tante domande. Boe era un padre di famiglia. Come poteva l’ideologia in cui credeva spingerlo a compiere gesti del genere?».

La luce dopo il buio

L’appuntamento è per domani in prima serata su Rai 1, con il primo dei tre appuntamenti di “177 giorni. Il rapimento di Farouk”. La serie, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sarà disponibile anche su RaiPlay. «Racconta un fatto di cronaca che ha segnato una pagina importante del nostro Paese», dice Fadda. Nel percorso di Farouk, l’attore ritrova il messaggio che la miniserie vuole lasciare al pubblico. «Può succederti qualsiasi cosa, ma se riesci a ritrovare il tuo equilibrio, quella luce arriva. E se ce l’ha fatta un bambino di sette anni, possono farcela tutti».

«Sì, è stato difficile»

Il progetto di questa serie «è un modo di affrontare ancora e ancora il trauma che ho avuto da piccolo. Lo prendo anche come un aiuto, nel cercare di crescere, nel sapere affrontare le mie paure». Lo dice oggi il quarantaduemme Farouk Kassam, che nel 1992, durante quella terribile prigionia subì anche il taglio parziale dell'orecchio per accelerare il pagamento del riscatto. «Il produttore Riccardo Russo ha insistito moltissimo per rendermi parte di questo suo progetto», aggiunge Farouk Kassam, diventato un imprenditore, «ormai cinque anni fa. All'inizio è stato difficile. Un conto è fare un documentario o un programma televisivo, ma in una serie bisogna cercare di rappresentare la realtà il più possibile. È stato preso dal libro che scrisse mio padre. Ci siamo incontrati, ovviamente, con tutto il gruppo di lavoro, con gli attori...». Sorride. «Fossi stato in loro avrei approfittato ancora di più della mia disponibilità».

Michele Porcu