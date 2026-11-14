Nuove geografie sonore sotto il sipario, con due proposte fra elettropop, sperimentazione, tradizione sarda e stili urbani: ed è nel segno della contaminazione che, sul palco del Teatro Massimo di Cagliari questa domenica, si incontrano in un doppio appuntamento i progetti originali Morama, in scena alle 19, e Malasorti - S'ardiCity, a seguire alle 20.

Il duo dei Morama è formato dal tastierista e produttore Paolo De Santis e la cantante e violoncellista Johanna Noa, ed è stato selezionato dalla rete Glocal Sound in un'iniziativa promossa dai Circuiti Multidisciplinari di Sardegna, Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Puglia e Campania, e mirata al supporto di autori giovani e indipendenti e musiche originali e inedite, per offrire nuove opportunità agli innovatori contemporanei. Tra De Santis e Noa, compagni di studi al Conservatorio di Como, scatta un'intesa artistica già nel 2017, desiderosi entrambi di superare i confini della formazione accademica per forgiare un linguaggio personale e fuori dai canoni: danno così vita a un progetto che ibrida le sonorità elettropop internazionali con la sensibilità cantautoriale italiana, con l'esordio "Esisto" che presenta una metanarrazione sul complicato rapporto tra l'artista e le sue creazioni.

Di tutt'altro stampo. ma altrettanto audace, è l'approccio avanguardistico di Malasorti - S'ardiCity, produzione dell'etichetta S'ardMusic in collaborazione con il centro Medinsard di Sardegna Concerti, che vede sul palco una formazione d'eccezione con Arrogalla (elettronica), Francesco Bachis (tromba) ed Emanuele Pittoni (voce), impegnati nella trasformazione delle radici popolari in un'esperienza sonora metropolitana. Portando insieme lingua sarda, poesia estemporanea ed estetica dub vecchia scuola in un tessuto sonoro unico, la tradizione musicale isolana diventa materia viva da rivisitare con l'ap porto dei generi hip hop, techno, jazz e reggaeton, oltre che delle nuove tecnologie e di una visione urbana ispirata alla famigerata estetica del "non finito sardo" e del Sud globale, superando ogni confine. E in questo paesaggio sonoro, il computer diventa un attrezzo artigianale che manipola e dilata in tempo reale le strutture sonore, con cumbia e reggae ad aggiungere nuove tappe a una geografia immaginaria e al contempo concreta, tra blocchetti di cemento e terra cruda, precarietà e autocostruzione, espressioni di un'identità in eterno divenire.