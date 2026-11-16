Dopo mesi di indiscrezioni e provini segretissimi degni di un agente segreto, ecco l’erede: Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond. L'attore britannico, 40 anni, è stato scelto per il ruolo, che è stato di Sean Connery e Daniel Craig, nel nuovo film che Denis Villeneuve girerà sullo 007 creato negli anni Cinquanta dalla fantasia dello scrittore britannico Ian Fleming. Sui social è comparso un brevissimo video con la prima immagine: Pattinson in smoking, la camicia candida con i gemelli e il cravattino, che guarda il pubblico dal mirino di una pistola.

Amazon Mgm Studios, che l'anno scorso ha acquisito dagli storici custodi del franchise Barbara Broccoli e Michael Wilson il controllo creativo, ha dato oggi l'annuncio mettendo fine a cinque anni di suspence. La scelta è arrivata dopo una serie di provini di Callum Turner, Josh O'Connor e Jack Lowden, quest'ultimo lasciato morente nell'ultima stagione della serie “Slow Horses”, un esito tragico che aveva alimentato le voci a suo favore. Pattinson si sarebbe aggiunto soltanto in un secondo momento, approfittando di una breve pausa nelle riprese di “The Batman: Part II”.

Diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo del vampiro Edward Cullen nella saga di "Twilight", e negli ultimi anni alle prese con produzioni sempre più impegnative, sarà il settimo attore a interpretare ufficialmente James Bond sul grande schermo, dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, che ha salutato il personaggio nel 2021 con "No Time to Die", dopo cinque film. «James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema e ricevere l'incarico di interpretare 007 è l'onore di una vita», ha dichiarato Pattinson: «Dire che questo ruolo è un sogno che diventa realtà è riduttivo. Non potrei essere più entusiasta di questa collaborazione e del lavoro che ci aspetta».

Alla regia del nuovo film, ancora senza titolo, ci sarà Denis Villeneuve, già dietro la macchina da presa per "Dune" e "Blade Runner 2049", mentre la sceneggiatura sarà firmata da Steven Knight, creatore della serie "Peaky Blinders". «Sono felicissimo di accogliere Robert Pattinson come nostro nuovo James Bond. Possiede l'anima senza tempo di 007 e gli dona uno spirito completamente nuovo», ha commentato il regista. La produzione del 26esimo film della saga dovrebbe partire nel 2027, mentre l'uscita nelle sale è attesa nel 2028.

Una carriera, quella di Pattinson, che negli anni ha saputo andare ben oltre il successo planetario di "Twilight". Dopo l'esordio in "Harry Potter e il calice di fuoco" nel 2005, ha scelto ruoli sempre più complessi e collaborato con registi come David Cronenberg, Robert Eggers e Christopher Nolan. Nel 2022 è tornato al cinema dei grandi franchise interpretando Batman e presto sarà nuovamente sul set di un'altra produzione di Villeneuve, "Dune: Parte III". Il 2026 è stato un anno particolarmente intenso per l'attore, protagonista di produzioni molto diverse tra loro. In "The Drama - Un segreto è per sempre" ha recitato accanto a Zendaya, mentre in "The Odyssey" di Christopher Nolan ha vestito i panni di Antinoo. Con "Primetime", il thriller diretto da Lance Oppenheim su Chris Hansen, il giornalista televisivo diventato famoso per il programma americano "To Catch a Predator", potrebbe giocarsi una carta importante nella corsa agli Oscar.

L'interesse suscitato dalla ricerca del nuovo James Bond conferma la straordinaria longevità di una saga cinematografica nata 64 anni fa con “Licenza di Uccidere”, a sua volta tratto da un romanzo di Fleming del 1958. Per Amazon, che ha pagato 20 milioni di dollari per ottenere il pieno controllo creativo del franchise, scelto il nuovo Bond resta ora da sciogliere un altro interrogativo destinato ad alimentare indiscrezioni e scommesse: chi sarà la prossima Bond Girl. Tra i nomi circolati ci sono Margaret Qualley, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh e Sydney Sweeney. E qualcuno sogna persino una reunion di “Twilight”, con Kristen Stewart di nuovo al fianco di Pattinson. Per ora, però, da Amazon Mgm Studios tutto tace.

(Unioneonline/D)