Sessione invernale a Sassari per il Festival City&City

Tre giorni ricchi di incontri per raccontare i protagonisti e le storie che hanno segnato la scena musicale internazionale, con predilezione per il rock e il metal. Torna a Sassari il Festival City&City, che dal 20 al 22 novembre propone la sua sessione invernale di appuntamenti negli spazi dell'Arci, al Centro culturale Tom Benetollo, in piazza Castello n. 11.

Il via venerdì 20 novembre alle 18 con Stefano Cerati, giornalista di Rock Hard, che presenterà Children of the Damned. Testi e canzoni degli Iron Maiden dalle origini a Senjutsu (Tsunami Edizioni, 2026). Dialogherà con lui Francesco “Fuzz” Pascoletti, fondatore e direttore editoriale della storica rivista musicale Psycho! Alle 19.15 c'è Fernando Rennis con Disorder - La storia dei Joy Division, in un incontro moderato dal giornalista Gianni Della Cioppa, collaboratore di Classic Rock e Metal Shock. Ad accompagnare la presentazione sarà il gruppo La Terapia, composto da Simone Dore, Diego Budroni, Federico Meloni e Federico Reni, che eseguirà alcuni dei brani più noti della band. Chiusura con il concerto Friday I'm in Love!, tributo ai The Cure affidato ai Pornography.

Sabato 21 novembre alle 17.30 sarà la volta di Gianni Della Cioppa e Francesco Andrea Brunale e il loro Born Again - Dischi alieni di artisti famosi, in dialogo con Francesco Pascoletti. S seguire ruoli invertiti per Heavy Metal Heroes. Subito dopo, Luca Garrò racconterà Keith Richards. Lo sporco lavoro del rock (Diarkos, 2026), in compagnia di .