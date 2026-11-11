Un uomo che non smette di lottare anche quando ogni cosa gli viene strappata via. È un Antonio Gramsci lontano dai manuali di storia, più intimo e umano, quello che Marco Amenta racconta in “Odio gli indifferenti”, il nuovo film documentario finanziato dalla Fondazione Sardegna Film Commission che sarà presentato in anteprima stasera alle 21 alla Fabbrica del Cinema nell’ambito del Carbonia Film Festival, in programma da oggi fino a domenica con la direzione artistica di Francesco Giai Via. Nel centenario dell’arresto del pensatore sardo da parte del regime fascista, il regista palermitano, 56 anni, ne ripercorre la vita attraverso le centinaia di lettere scritte durante la prigionia che lo avrebbe ucciso nel 1937, a 46 anni, pochi giorni dopo la fine formale della pena. Dagli scritti del fondatore del Partito comunista emerge il tenero rapporto con la moglie Julca, i ricordi di lui bambino a Ghilarza, l’amore per la madre Giuseppina Marcias e per i figli, Delio e Giuliano, con il secondo che mai avrebbe conosciuto.

Marco Amenta, perché raccontare oggi Antonio Gramsci?

«Lavoro da sempre su personaggi che combattono l’oppressione nelle sue diverse forme e Gramsci è l'archetipo junghiano del guerriero che non si ferma mai. Oggi che appare meno presente nella memoria collettiva, soprattutto tra i giovani, credo vada riscoperto, anche nelle scuole».

Ha scelto di farlo a partire dalla vicenda personale.

«È il modo più naturale per identificarsi subito con lui. Immaginate essere allontanati da moglie e figli per più di dieci anni, tagliati fuori dalla vita politica. L’obiettivo del regime era proprio quello: come disse Michele Isgrò, il pm fascista che lo fece condannare, bisognava fare in modo che quel cervello non funzionasse per vent’anni».

Che cosa l'ha colpita di più leggendo le lettere?

«Il tentativo costante di non abbandonarsi alla commiserazione. Anche in quelle condizioni, quando la salute già fragile si indeboliva ancora di più, non voleva lasciarsi sopraffare. Uno degli aspetti più commoventi sono le lettere ai figli per i quali inventava favole e racconti».

Stilisticamente come ha trasformato le lettere in un documentario?

«Attraverso immagini soggettive, in bianco e nero, nel formato 4:3 dei vecchi standard cinematografici. È come se vedessimo con i suoi occhi e fossimo nella sua pelle. La voce che ci accompagna è quella dell’attore sassarese Daniele Monachella. A interpretarlo è il siciliano Giuliano Scarpinato».

C'è qualcosa che ha dovuto lasciare fuori?

«Ho seguito una linea narrativa lineare. Si parte dall’arresto, quando era ancora deputato del Regno d'Italia, poi l'arrivo a Ustica, i flashback sull'infanzia a Ghilarza, gli studi alla Facoltà di Lettere a Torino, la nascita del quotidiano L’Ordine Nuovo, la fondazione del Partito Comunista. Ho sacrificato il pensiero filosofico, in parte, sperando di alimentare un desiderio di approfondimento in chi guarda».

Quanto le radici sarde hanno influenzato il suo modo di guardare al mondo?

«Gramsci è imbevuto di Sardegna. Si interessava alle vicende del paese, alle terre, ai contadini, alla loro necessità di emanciparsi. La sua stessa caparbietà è una caratteristica che riconosco nel popolo sardo. A Ghilarza, il paese in cui si conobbero i suoi genitori, ho incontrato i pronipoti che vogliono tenere vivo questo pezzo di storia».

Il titolo “Odio gli indifferenti” è una delle sue citazioni più celebri.

«Un messaggio attualissimo: le dittature hanno sempre approfittato dell'indifferenza, dell’assuefazione, di chi pensa soltanto al proprio orticello. Bisogna ancora risvegliare le coscienze».

Di recente è capitato che Gramsci venisse definito un personaggio “divisivo”, lei cosa ne pensa?

«Non dovrebbe esserlo. Alcuni dei suoi insegnamenti sono concetti semplici e bipartisan, come il fatto che lo studio è fondamentale per crescere e ribellarsi. E poi nessuno può mettere in discussione la brutalità del regime fascista. Bisogna rivalutare questa figura senza badare al colore politico: un uomo che forse non ha vinto nel suo tempo, ma ha nutrito generazioni di persone che grazie a lui hanno trovato la forza per fare le proprie rivoluzioni, piccole o grandi che siano. Questa è un'eredità universale».

Dopo “Tra le onde ” e “Anna ”, questo è il terzo film che realizza in Sardegna. Che rapporto ha costruito con l'Isola?

«La Sardegna mi ha accolto molto bene, con grande calore. Amo i valori che qui sono rimasti forti: l'onore nel senso più puro del termine, la parola data. Qui c'è una dimensione umana che forse si è persa nelle metropoli e nel continente».