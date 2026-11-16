Il jazz incontra il teatro e si fa racconto con “Dixie. Un racconto Jazz”, lo spettacolo di e con Michele Vargiu, ospitato da Insulae Lab a Oschiri, martedì 17 novembre alle ore 20 sul palco del Teatro Comunale.

L'attore e regista Michele Vargiu propone un racconto che parte dai primi vagiti del jazz portando lo spettatore per le vie di New Orleans attraverso la vita di Nicola, o meglio Nick, un giovanissimo migrante italiano che si troverà cullato da quella musica che gli rapirà il cuore fino a quando, anni dopo, deciderà di aprire il proprio modesto jazz club: il “Dixie”, attraverso il quale osserverà negli anni l’evoluzione di questa musica e ne entrerà a contatto con il fascino e i misteri: la magia dell’improvvisazione, la genialità dei musicisti, l’evoluzione della scena.

Non solo parla ma anche musica dal vivo, che renderà vivo e suggestivo il racconto grazie a Luca Chessa al sassofono, Matteo Cara al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria. Uno spettacolo godibile sia da chi conosce già il jazz, sia da chi ne "mastica poco" ma può essere rapito dalle storie di un genere musicale che ha rappresentato una rivoluzione culturale e sociale.