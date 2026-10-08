Ariete – Energici e impulsivi: queste vostre caratteristiche possono spaventare o in alcuni casi attrarre...

Toro – State finalmente assaporando un po’ di stabilità in molti aspetti della vostra vita e questo vi fa stare bene.

Gemelli – La vostra intelligenza e curiosità vi spinge a pensare troppo. Sarebbe meglio non lavorare di fantasia...

Cancro – Delle volte siete l’anima della festa altre invece siete piuttosto taciturni. Dovreste trovare un equilibrio.

Leone – Una vostra reazione esagerata ha avuto delle conseguenze, riflettete tanto su come poter rimediare.

Vergine – Amate pianificare ogni aspetto della vostra giornata ma non sempre le cose vanno come avevate deciso.

Bilancia – Una persona che vi vuole bene vi vorrebbe un po’ più intraprendenti. Cercate di capire il suo punto di vista.

Scorpione – Aver chiuso quel rapporto lavorativo è stata la cosa più giusta da fare. Presto capirete perché.

Sagittario – Va bene chiedere qualche consiglio agli altri ma ci sono decisioni che dovete prendere voi in autonomia.

Capricorno – Siete più maturi e sapete come gestire anche le situazioni più strane e difficili che vi capitano davanti.

Acquario – Avete molto a cuore una causa e state facendo di tutto per poter dare una mano a chi ha bisogno di voi.

Pesci – Siete generosi e altruisti e spesso sacrificate i vostri sogni per compiacere gli altri e i loro progetti o ideali.

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