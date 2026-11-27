Se ancora non fosse chiara la portata di “Avengers: Doomsday”, le ultime notizie relative alle proiezioni di prova potrebbero fugare i dubbi rimasti. Disponibile nelle sale a partire dal 16 dicembre, il crossover targato Marvel Studios che, insieme a “Secret Wars”, andrà a concludere l’intricata e dibattuta “saga del multiverso”, rappresenta l’apice per la casa di produzione non soltanto sul fronte degli investimenti, ma, prima ancora, delle ambizioni stesse del progetto.

Andando a integrare il più ampio numero di supereroi mai apparso in un cinecomic, con il ritorno di volti storici come Robert Downey Jr. e Chris Evans, “Avengers: Doomsday” dovrà riuscire nel delicato compito di riconquistare i fan rimasti scottati da un precedente ciclo di uscite poco ispirate, allo scopo di restituire al genere il prestigio della sua stagione più fortunata. Intrecciando al rodato apporto dei fratelli Russo un coinvolgimento ad ampio raggio dello stesso Downey Jr., il titolo punta a stupire lo spettatore con un’esperienza, oltre che spettacolare, densa di colpi di scena e sequenze ad alto contenuto emotivo.

Stando alle impressioni raccolte durante gli ultimi test screening, riportate dal noto insider Daniel Richtman, “Avengers: Doomsday” avrebbe convinto i presenti in sala senza riserve, confermando la cura riposta nel progetto in ogni ambito del suo sviluppo. A suscitare una certa attenzione è stata la scoperta di un coinvolgimento particolarmente attivo nelle vicende dei mutanti X-Men, con Cicolpe - lo storico leader dotato di un devastante potere ottico - che, da quanto emerso, avrebbe perfino rubato la scena a molti suoi compagni. Alcuni commenti descriverebbero il film “molto meglio del previsto” e parlerebbero di quasi tre ore di proiezione. Una durata comprensibile, in fondo, considerando che andrà ad abbracciare un arco così ampio di apparizioni e universi narrativi.

Il particolare rilievo conferito agli X-Men non dovrebbe stupire, specie considerando che il franchise tornerà con una nuova generazione di mutanti nel 2028, in un film interamente dedicato. Nella delicata integrazione di differenti gruppi di supereroi, i feedback confermerebbero il raggiungimento del giusto equilibrio tra le varie presenze, scongiurando il pericolo di un’esposizione caotica e dispersiva. Anche in questo caso, come già accaduto in passato, arrivano ulteriori segnali incoraggianti sull’interpretazione di Downey Jr., considerata paragonabile a quella dei migliori villain apparsi nell’intera saga cinematografica Marvel.

Un ulteriore elemento di rilievo, sempre riportato da Ritchman, è la presenza di una scena post-credits che, da quanto emerso, si rivelerà parecchio significativa per i prossimi sviluppi della saga, benché non siano stati forniti ulteriori dettagli in merito. Altro particolare che ha destato notevole attenzione è stato la reintroduzione del Bifrost: il potente ponte interdimensionale capace di connettere mondi e pianeti. È ragionevole supporre, a questo proposito, che il suo utilizzo potrebbe giustificare la convergenza sullo stesso piano spazio-temporale dei vari team di supereroi e dei loro rispettivi universi.

Oltre alle voci che parlerebbero perfino del ritorno dello Spider-Man interpretato da Tobey Maguire, si alimentano le discussioni attorno al ruolo di Steve Rogers all’interno degli Avengers, che dovrà confrontarsi stavolta non solo con il Captain America di Sam Wilson, ma anche con il nuovo arrivato John Walker, apparso nel precedente “Thunderbolts*” nei panni di U.S. Agent, complicando non poco, in questo gioco a tre, il futuro dei prossimi Vendicatori.

Un pacchetto tanto ricco che, stando alle prevendite attuali, avrebbe già fatto gola a moltissimi interessati. Le cifre si porrebbero attualmente in vantaggio anche rispetto al contendente più agguerrito della stagione, “Dune: Parte Tre” di Denis Villeneuve, alimentando Il fenomeno ribattezzato “Dunesday”, che promette di infiammare il box office natalizio. Stando ai dati forniti da EmpireCity Box Office, “Avengers: Doomsday” avrebbe già venduto in media tra 3,2 e 4 biglietti per ogni ingresso di “Dune: Parte Tre”. Un margine non di poco conto che, almeno per il momento, renderebbe il cinecomic il favorito per conseguire il miglior risultato nel weekend di debutto.

Va anche considerato, tuttavia, che il titolo Marvel ha aperto le prevendite ben prima del concorrente Warner, con i biglietti disponibili già a partire dallo scorso 20 luglio. Si tratta, perciò, di numeri da maneggiare ancora con cautela, pur anticipando che lo scontro tra i due giganti sarà agguerrito come non mai.