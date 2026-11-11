Patrick Stewart, ultima apparizione in “Avengers: Doomsday”

Non poteva che suscitare profondo sgomento la notizia della scomparsa di Patrick Stewart, avvenuta lo scorso 28 ottobre. Nel variegato mondo dello spettacolo, l’attore era ormai considerato una presenza familiare, tanto per gli addetti ai lavori quanto per chi si è abituato a riconoscerlo sugli schermi di casa, nelle sale cinematografiche o sui palcoscenici più prestigiosi. Lasciandoci all’età di ottantasei anni, a seguito delle complicazioni legate ad alcune patologie con cui ha convissuto negli ultimi tempi, la star, dopo essere divenuta nota soprattutto per i ruoli del capitano Jean Luc Picard nella serie di “Star Trek” e del “Professor X” nella saga degli “X-Men”, comparirà, con quello che sarà il suo ultimo contributo alla carriera, nel prossimo “Avengers: Doomsday”. Un appuntamento che, date le tristi circostanze, acquista un’ulteriore valenza simbolica e che lo vedrà regalarci, senza alcun dubbio, un’altra indimenticabile interpretazione.

Dalla svolta nella sua carriera, nel 1987, con la prima apparizione in “Star Trek: The Next Generation”, che nell’arco di sette stagioni lo rese uno dei volti più riconoscibili della televisione, al debutto nel 2000 con il primo film degli “X-Men”, che lo consacrò nei panni di Charles Xavier, alias Professor X, come uno dei personaggi di culto dei cinecomic, molti forse non sanno che Stewart ha potuto affinare le proprie eccezionali qualità soprattutto a teatro. Interpretando alcuni dei più affascinanti ruoli shakespeariani, l’attore entrò a far parte, nel 1966, della rinomata Royal Shakespeare Company, alla quale rimase legato per oltre quindici anni, proseguendo parallelamente un’attività dal vivo che lo avrebbe accompagnato per tutto il corso della sua vita.

Non va inoltre dimenticato che proprio a teatro, prima di vederli rivaleggiare davanti alla macchina da presa nei film degli X-Men, Stewart ha instaurato una profonda affinità con l’amico e collega Ian McKellen, arrivando a condividere con lui il palcoscenico in diverse pièce teatrali, tra cui l’adattamento di “No Man’s Land” di Harold Pinter del 2013. Anche in questo caso, ritroveremo i due compagni fianco a fianco nel pirotecnico “Avengers: Doomsday”, tornando a vestire i panni dei rispettivi personaggi in un nuovo capitolo che riporterà sullo schermo alcuni dei volti storici dei mutanti.

Per queste e molte altre ragioni, il messaggio condiviso da McKellen in memoria di Stewart è apparso particolarmente toccante. Ricordandone le origini, ha scritto: «Lo si sentiva nella sua voce e nell'onestà severa con cui diceva ciò che pensava e provava. Gli uomini dello Yorkshire non hanno pazienza per le mezze verità o per chi evita le questioni importanti. Portava il cuore sulla manica, e questo lo rendeva una persona su cui poter contare, da ammirare e, nel mio caso, da amare».

Ripensando alle prime collaborazioni con l’attore, anche Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, non ha potuto esimersi dal rilasciare una sentita dichiarazione in suo ricordo. Come riportato da The Hollywood Reporter: «Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto Sir Patrick Stewart sul set del primo X-Men. Dopo averlo conosciuto per anni come l'inimitabile capitano Picard, ero in soggezione. E si è rivelato esattamente come lo avevo immaginato sullo schermo, e anche di più: brillante, affascinante, caloroso, generoso, dotato di una forza tranquilla e di un'autorevolezza straordinarie. È stato un vero privilegio conoscerlo e lavorare con lui. La sua eredità continuerà a vivere non soltanto attraverso decenni di interpretazioni straordinarie, ma anche grazie alle tante persone che ha guidato e aiutato. Ci mancherà profondamente».

La conferma dell’ultima apparizione di Stewart in “Doomsday” è arrivata proprio dai Marvel Studios, che ne hanno celebrato il contributo, ricordando come il suo Professor X abbia lasciato un segno indelebile nell’immaginario di generazioni di spettatori. Un accadimento, se non altro, in linea con la volontà dello stesso attore, che confessava, soltanto pochi mesi prima della scomparsa, di non riuscirà a immaginare un vero e proprio ritiro dalle scene e di voler continuare a esercitare la propria professione anche quando l’età e le condizioni fisiche gli avrebbero inevitabilmente precluso alcuni ruoli.

Da quanto emerso già dal primo materiale promozionale, Professor X e Magneto, mettendo da parte i conflitti a cui abbiamo assistito nelle precedenti apparizioni, uniranno finalmente le forze per confrontarsi con la minaccia di Doctor Doom, un avversario tanto pericoloso da mettere a repentaglio gli equilibri dell’intero Multiverso. Inevitabilmente, la scomparsa di Stewart conferirà un valore aggiunto agli elementi narrativi che riguardano il suo personaggio, attribuendo una nuova dimensione emotiva ai prossimi capitoli dell’universo cinematografico Marvel.