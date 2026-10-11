Addio a Wilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in tv: mille volti all'insegna della vitalità e della simpatia che l'hanno resa un personaggio caro al grande pubblico.

È morta oggi pomeriggio a Milano, all'età di 96 anni, circondata dall'affetto della famiglia. «Ciao zia Wilma», ha scritto il nipote Fabio De Angelis su Facebook. «Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Cuore che, in questo momento, è a pezzi! Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta. Ciao zia, alla prossima vita».

LA MUSICA E SANREMO – Nata a Milano l'8 aprile 1930, Wilma De Angelis aveva studiato canto con il maestro Cosimo Di Ceglie e poi con il maestro Rusconi. Dopo aver debuttato nei night milanesi, aveva firmato a inizio anni '50 il suo primo contratto discografico con la Vis Radio. Per qualche anno formò un duetto vocale con Maria Dattoli, ma nel 1956 decise di intraprendere la carriera solista. Nel 1959 il debutto al Festival di Sanremo con il brano "Nessuno”, abbinata a Betty Curtis, e “Per tutta la vita”, abbinata a Jula de Palma. L'anno successivo sarebbe tornata sul palco dell'Ariston con il brano “Quando vien la sera”, in abbinamento a Joe Sentieri, conquistando il terzo posto, che resta il suo miglior piazzamento al festival al quale ha partecipato nove volte. Ma è nel 1961, con il brano “Patatina” di Gianni Meccia, che Wilma conquistò da Sanremo un successo straordinario. Tra le canzoni più note anche “Splende l'arcobaleno”, “Per tutta la vita”, “I colori della felicità”, “Prima di dormir bambina”, “Serenella”, “Non costa niente”, “A come Amore”, “Lumicini rossi”, “Casetta in Canadà” e altre ancora.

IN TV – Negli anni '70, pur continuando a lanciare nuovi album, aveva iniziato una lunga e fortunata carriera da conduttrice televisiva. Decisivo l'incontro con Paolo Limiti, che la coinvolse nel progetto di portare la cucina in tv, su Telemontecarlo: "Telemenù”, “Sale, pepe e fantasia” e poi “A pranzo con Wilma” l'avrebbero resa uno dei volti più popolari del piccolo schermo nonché autrice di fortunati libri di ricette.

Negli anni '80 era tornata a incidere dischi, con Ricky Gianco e gli Oldies. Ha anche recitato nella fiction televisiva tratta dai Promessi Sposi, in film come "Femmine contro maschi” di Fausto Brizzi, senza dimenticare le ospitate tv come a “Stasera pago io” con Fiorello.

Nella sua lunga carriera, anche un piccolo incidente diplomatico raccontato dalla stessa Wilma: dopo averla invitata al galà dei 70 anni del Festival di Sanremo con altri cantanti, la Rai avrebbe ritirato l'invito senza fornirle motivazioni. «Avevo comprato anche l'abito, ci tenevo», aveva confessato. Mara Venier l'aveva poi invitata nella classica puntata di Domenica In dedicata al Festival in onda la domenica successiva alla finale.

(Unioneonline)

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