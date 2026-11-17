La stimolazione del nervo vago contro l’epilessia farmacoresistente: è il trattamento che viene utilizzato anche al Policlinico Duilio Casula nella Chirurgia Vascolare diretta dal professor Roberto Sanfilippo, e che tra il 2023 e il 2026, nell’88% dei pazienti sottoposti all’impianto o alla sostituzione dello stimolatore, ha portato a una riduzione o a una stabilizzazione della frequenza delle crisi epilettiche. Inoltre, nell’intero gruppo trattato, non sono state registrate complicanze vascolari.

L’esperienza è stata presentata al congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE), svoltosi a Riccione dal 12 al 14 ottobre. Nell’intervento della dottoressa Manuela Cherchi, chirurga vascolare dell’Aou di Cagliari, è stato illustrato il ruolo della Chirurgia Vascolare nel Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) del Policlinico Duilio Casula. Il percorso riunisce chirurghi vascolari, neurologi e anestesisti e garantisce una presa in carico multidisciplinare: dalla valutazione iniziale alla scelta del trattamento, fino all’assistenza prima e dopo l’intervento.

La stimolazione del nervo vago, spiega la dottoressa Cherchi, «prevede l’impianto sottocutaneo di un piccolo generatore, generalmente nel torace, collegato al nervo vago nel collo attraverso un sottile elettrodo. Il dispositivo eroga impulsi elettrici programmabili per contribuire a ridurre la frequenza delle crisi epilettiche. L’indicazione al trattamento viene stabilita dal neurologo che, dopo l’intervento, attiva e regola la stimolazione sulla base di un programma personalizzato».

Si parla di epilessia farmacoresistente, prosegue la specialista, «quando le crisi persistono nonostante l’impiego appropriato di almeno due farmaci anticrisi». Per questi pazienti, una delle opzioni terapeutiche è la stimolazione del nervo vago.

All’Aou di Cagliari, sottolinea Cherchi, la procedura viene eseguita nell’ambito di uno specifico Percorso diagnostico terapeutico assistenziale: «È il primo percorso multidisciplinare nato in Sardegna per il trattamento della patologia, con piena autonomia anche nell’impianto del dispositivo. Il risultato è reso possibile dalla collaborazione tra la Chirurgia Vascolare, diretta dal professor Roberto Sanfilippo, e la Neurologia, diretta dalla professoressa Monica Puligheddu».