In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, sabato 14 novembre il team dell’Unità Operativa di Diabetologia della Asl di Oristano parteciperà a due iniziative finalizzate a sensibilizzare le cittadine e i cittadini sull’importanza della prevenzione. A Oristano, presso il centro commerciale “Porta Nuova”, il personale della Diabetologia in collaborazione con l’Aniad (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici) parteciperà alla sesta edizione dell’iniziativa "Obiettivo Prevenzione". L’attività del team, composto da medici diabetologi, infermieri e dietista, prevista nel corso della mattinata avrà l’intento di sensibilizzare sull'importanza dei sani stili di vita, fornire indicazioni sui principali fattori di rischio e favorire l'individuazione di eventuali condizioni di predisposizione alla malattia diabetica. Nella stessa giornata, in parallelo, una parte del personale della Diabetologia sarà impegnata a Bonarcado per partecipareal corso dal titolo "In prima linea nel diabete: il ruolo infermieristico tra team, tecnologia, educazione e relazione del diabete” realizzato dall’Osdi (Operatori Sanitari Diabetologia Italiani). Anche questa iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Diabete, con l'obiettivo di promuovere la formazione e l'aggiornamento di chi quotidianamente supporta le persone che convivono con questa diffusissima malattia cronica. «Attraverso queste due attività – spiega la direttrice dell’Unità

Operativa di Diabetologia Concetta Clausi - il nostro team intende contribuire concretamente alla diffusione della cultura della prevenzione e della cura, sottolineando l'importanza dell'informazione, della diagnosi precoce e dell'educazione alla salute».