I bambini le cui madri hanno respirato fumo proveniente da incendi boschivi e altri agenti inquinanti atmosferici durante la metà e gli ultimi mesi di gravidanza hanno maggiori probabilità di sviluppare l'asma in età prescolare.

È quanto emerge da un nuovo studio presentato al congresso scientifico annuale dell'American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) del 2026.

La ricerca

Le donne in gravidanza e i bambini piccoli sono tra i soggetti più a rischio in tema di esposizione al fumo. E poiché i polmoni del bambino sono ancora in fase di sviluppo nell'utero, i ricercatori si sono chiesti se il fumo degli incendi durante la gravidanza potesse influenzare la respirazione e la salute polmonare del bambino negli anni successivi.

«Lo sviluppo polmonare di un bambino inizia prima della nascita e il nostro studio suggerisce che alcune fasi della gravidanza potrebbero essere particolarmente vulnerabili agli effetti del fumo degli incendi boschivi», ha affermato la dottoressa Anh Nguyen, autrice principale dello studio e membro dell'ACAAI. «Poiché gli incendi boschivi diventano più frequenti e colpiscono una popolazione più ampia, sapere quando l'esposizione rappresenta il rischio maggiore può aiutare le famiglie, gli operatori sanitari e i funzionari della sanità pubblica ad adottare misure per proteggere sia le madri che i bambini».

Lo studio

I ricercatori hanno preso in considerazione il periodo dal 2017 al 2020, quando devastanti incendi hanno imperversato nella California settentrionale su aree abitate da milioni di persone. L’indagine si è concentrata su 1.097 bambini nati a termine in queste zone. Fra loro, 108 erano nati da madri che erano in gravidanza durante gli incendi e sono stati reclutati dallo studio B-SAFE (Bio-Specimen Assessment of Fire Effects). Inclusi anche 989 bambini nati presso l'UC Davis Medical Center tra il 2017 e il 2019 e provenienti da aree colpite dai recenti incendi boschivi della California settentrionale, selezionati tramite la revisione delle cartelle cliniche.