“Il richiamo delle Tradizioni, la Scienza della Prevenzione, la Cura del domani” è il messaggio dell’iniziativa, nata per promuovere l’uso appropriato degli antimicrobici e una responsabilità condivisa nella tutela della salute. Dal 18 al 24 novembre si celebra la Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’antimicrobico-resistenza, per richiamare l’attenzione sull’importanza di preservare l’efficacia dei farmaci e proteggere le possibilità di cura di oggi e di domani. L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari propone una campagna di comunicazione che unisce il rigore della scienza e la forza evocativa della tradizione sarda, attraverso i Boes e Merdules di Ottana.

La campagna si sviluppa nell’ambito di PROCARe Sardinia, di cui l’Aou di Sassari è capofila su mandato della Regione Sardegna, e rientra nel Programma predefinito PP10 “Misure per il contrasto all’antimicrobico-resistenza” del Piano regionale della prevenzione 2020-2025, prorogato al 2026.

L’antimicrobico-resistenza si verifica quando i microrganismi sviluppano la capacità di resistere ai medicinali utilizzati per contrastarli, rendendo le infezioni più difficili da trattare. Affrontarla richiede un impegno che coinvolga professionisti sanitari, veterinari, allevatori e cittadini.

Al centro dell’iniziativa c’è l’approccio One Health (Una sola salute), che riconosce il legame tra la salute delle persone, quella degli animali e la tutela dell’ambiente. Una prospettiva particolarmente significativa in Sardegna, dove la cultura agropastorale e la relazione con il territorio costituiscono una parte profonda dell’identità collettiva.

La scelta dei Boes e Merdules nasce dalla possibilità di richiamare, attraverso il rito di Ottana, la relazione tra uomo, animale e natura. Nella narrazione della campagna, “Sa Socca”, la fune che unisce Su Merdule a Su Boe, diventa il simbolo dell’alleanza tra scienza, tradizione e comunità: un legame che invita ciascuno a contribuire alla protezione della salute collettiva.

«Abbiamo scelto di aderire a questa iniziativa perché crediamo che la prevenzione e la tutela della salute siano valori fondamentali per tutta la comunità. In quanto gruppo di maschere, custodi e promotori delle tradizioni del nostro territorio, sentiamo importante sostenere e diffondere una cultura della prevenzione, del rispetto e della cura delle persone, degli animali e dell’ambiente che ci circonda», dichiara il direttivo dell’Associazione di promozione sociale