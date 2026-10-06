L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti favorevoli e 149 contrari (tre gli astenuti), la questione di fiducia posta dal Governo per l'approvazione dell'articolo 2 della proposta di legge di riforma elettorale, nel testo identico a quello licenziato da Palazzo Madama.

La norma dispone "Modifiche al sistema di elezione del Senato”.

Poco prima aveva approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta sull'articolo 1 che, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera.

Domani sempre l’assemblea di Montecitorio procederà all'esame, con un terzo voto di fiducia, dell'articolo 3 (modifica i confini territoriali dei collegi uninominali senatoriali della provincia di Bolzano) e al voto dell'articolo 8, che sempre a seguito di modifiche stabilite in seconda lettura, estende il diritto di voto dei fuori sede ai caregiver familiari e alla discussione degli ordini del giorno al testo.

Il via libera definitivo, a scrutinio segreto, alla riforma elettorale è fissato per la tarda mattinata di giovedì 8 ottobre.

(Unioneonline)

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