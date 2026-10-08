Continua ad aggravarsi il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Pryluky, nella regione ucraina di Chernihiv: almeno 28 persone, tra cui cinque bambini, sono morte nello stesso edificio semidistrutto, secondo un nuovo bilancio delle autorità ucraine. Su Telegram il Servizio statale di emergenza dell'ucraina fa sapere che durante le operazioni di soccorso, «i soccorritori sono riusciti a salvare 15 persone, tra cui un bambino. Attualmente, le squadre di soccorso continuano a rimuovere le macerie e a smantellare le strutture distrutte».

E due persone sono morte a seguito dell'attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desnyanskyi di Kiev. Lo afferma il Servizio statale di emergenza ucraino, ricordando che il raid ha provocato un incendio e la parziale distruzione delle strutture fino al decimo piano.

«In uno degli appartamenti danneggiati, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di due persone decedute. Sono state tratte in salvo 22 persone, tra cui 8 bambini. Inoltre, 4 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 bambini», ha riferito il servizio su Telegram.

© Riproduzione riservata