Resta alta la tensione nel Governo Meloni sugli aiuti militari all’Ucraina.

Risolto il giallo della mancata firma di Giorgetti sul 13esimo pacchetto («Lo farà appena rientrato a Roma», assicura la premieri), il decreto interministeriale è stato illustrato dal ministro della Difesa Guido Crosetto al Copasir. «Abbiamo sempre trovato una sintesi, la posizione dell'Italia non cambia», ha spiegato Meloni. Ma è il leghista Borghi ad avvertire gli alleati: «Sul rinnovo del decreto cornice per il 2027 c'è la contrarietà politica della Lega, sancita anche dal congresso».

E mentre il governo italiano discute, ad Abu Dhabi sono stati avviati i colloqui tra Russia, Ucraina e Usa. Il presidente ucraino Zelensky parla di negoziati «costruttivi» ma il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte: «La strada è ancora lunga». Anche il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov gela le speranze europee: «Non accetteremo le richieste di tregua immediata».

(Unioneonline)