Gli Usa aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice, Daria Shipilova, nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena.

In una nota ufficiale, conosciuta come démarche, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte di una ricercatrice viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria.

Lo riferisce il Wall Street Journal, in base quanto detto da funzionari Usa, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio.

Sullo stesso argomento il presidente Donald Trump ha annunciato che «a breve ho in programma una telefonata» con Vladimir Putin, per poi aggiungere che «siamo in una fase di discussioni molto approfondite». Pertanto, ha anticipato Trump, «probabilmente a breve saremo in grado di

riferire in merito».

(Unioneonline)

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