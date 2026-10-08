Le milizie Houthi bersagliano l’Arabia Saudita. Il portavoce delle forze armate yemenite, Yahya Saree, ha dichiarato che è stato lanciato un missile balistico che ha colpito l'aeroporto internazionale King Khalid di Riad. L'attacco, ha scritto su X Saree, ha «avuto successo» e ha causato «danni e l'interruzione del traffico aereo».

Dopo l’attacco l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad ha invitato i passeggeri a contattare direttamente le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. «Desideriamo informare i passeggeri della necessità di contattare direttamente le proprie compagnie aeree e verificare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto», l’avviso pubblicato online.

Dopo l’entrata in azione della contraerea, ha invece spiegato la protezione civile saudita, sono stati segnalati danni materiali a un asilo e a un complesso medico a seguito dell'intercettazione di un altro missile balistico.

(Unioneonline)

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